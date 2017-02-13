Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/02/2017 09:09

TÃ¼rkiye ve Rusya aÃ§Ä±kladÄ± Suriye'de 4. kez ateÅŸkes ihlal edildi


AteÅŸkes Merkezi, Rusya ve TÃ¼rkiye temsilcilerinin Suriye'de dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez ateÅŸkesi ihlal ettikleri ancak olaylarÄ±n doÄŸrulanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Rusya'nÄ±n Suriye'deki AteÅŸkes Merkezi, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin Suriye'de ateÅŸkes rejiminin 4 kez ihlal edildiÄŸini belirlediklerini, Rusya'nÄ±n Türk meslektaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan tespit edilen olaylarÄ± doÄŸrulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Konuyla ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada, "Rus-Türk ortak komisyonunun Rusya temsilciliÄŸi bir gün içerisinde Lazkiye'de 4 ihlal saptadÄ±lar. Türk temsilciler ise Åžam'da 2, Ä°dlib'de 1 ve Hums'da 1 ihlal tespit ettiler" denildi.

 

 

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