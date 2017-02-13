Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/02/2017 09:56

Referandumun kaderini 5 milyon seÃ§men belirleyecek


ÃœnlÃ¼ anketÃ§i Adil GÃ¼r referandumun kaderini yÃ¼zde 10 oranÄ±nda bulunan kararsÄ±z seÃ§menin belirleyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Milliyet yazarÄ± ünlü anketçi Adil Gür Milliyet'teki köÅŸesinde referendum sonucuna iliÅŸkin önemli bilgiler paylaÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte o yazÄ±daki ilgili bölüm; YapÄ±lan bütün kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda, kararsÄ±zÄ±m diyen yüzde 15 - yüzde 20 civarÄ±nda bir seçmen grubunun olduÄŸunu görüyoruz. Yüzde 20 gerçekten kararsÄ±z mÄ±, geçmiÅŸ tecrübelere bakarak ÅŸunu söyleyebiliriz; Bu kararsÄ±zlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±, r sandÄ±ÄŸa gitmeyecek seçmenler.Öyleyse, kararsÄ±zlarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n sandÄ±ÄŸa gitmeyecek seçmen olduÄŸu düÅŸünüldüÄŸünde, yüzde 10 civarÄ±nda gerçekten kararsÄ±z bir seçmen var ki, bunlarÄ±n kararÄ± 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumun sonuçlarÄ±nda hayati derecede önem taÅŸÄ±yor.

KARARSIZ SEÇMEN BELÄ°RLEYECEK

YurtdÄ±ÅŸÄ±nda, 2 milyon 900 binin üzerinde, 1.5 milyona yakÄ±n da ilk defa oy kullanacak genç seçmen var. BunlarÄ±n nasÄ±l davranacaÄŸÄ±nÄ± geçmiÅŸ seçimlere bakarak tahmin etmek mümkün. Bu durumda yüzde 10 civarÄ±ndaki kararsÄ±z seçmen, Evet ve HayÄ±r kampanyalarÄ±nÄ± yürütenlerin ilgi odaÄŸÄ±nda olacak. Referandumun kaderini belirleyecek bu kitleyi etkilemeye çalÄ±ÅŸacaklar. Biz araÅŸtÄ±rmacÄ±lar yüzdelerle konuÅŸtuÄŸumuzda, yüzdeler tek baÅŸÄ±na bir ÅŸey ifade etmiyor olabilir ama sayÄ±lara dönüÅŸtüÄŸünde konuÅŸtuÄŸumuz oranlarÄ±n azÄ±msanamayacak büyüklükte olduÄŸunu görürüz. ÖrneÄŸin, Türkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde yaklaÅŸÄ±k 55 milyon seçmen olduÄŸunu varsayarsak, azami yüzde 90'Ä±nÄ±n sandÄ±ÄŸa gideceÄŸini düÅŸündüÄŸümüzde, yüzde 10 demenin yaklaÅŸÄ±k 5 milyon seçmen olduÄŸunu görürüz.

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