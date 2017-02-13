TerÃ¶ristten Fethullah GÃ¼len'e Ã§aÄŸrÄ± BirazcÄ±k onuru varsa intihar etsin

Papa 2. Jean Paul'e yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ile dÃ¼nya gÃ¼ndemine oturan Mehmet Ali AÄŸca Fethullah GÃ¼len'e seslendi.

1981 yÄ±lÄ±nda 2. Jean Paul 'e suikast giriÅŸimiyle tüm dünyanÄ±n tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve 33 yÄ±l hapis cezasÄ± yattÄ±ktan sonra tahliye olan Mehmet Ali AÄŸca, UludaÄŸ'da kar keyfi yaptÄ±. Tatilini UludaÄŸ'da geçiren Mehmet Ali AÄŸca, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.Fethullan Gülen'in bir akÄ±l hastasÄ± olduÄŸunu ve Türkiye'yi felç ettiÄŸini belirten AÄŸca, "1 milyon insanÄ±n hayatÄ±nÄ± mahvetti. Bir yÄ±l öncesine kadar birkaç milyon insanÄ±n rehberiydi. 3 yÄ±l öncesine kadar herkesin hoca efendisiydi. Fethullah Gülen Allah'a, Ä°slamiyet'e ve Türk milletine ihanet etti. Binlerce insanÄ± tehlikeye attÄ±. Darbe giriÅŸiminin emrini verdi. Ä°nsanlar baÅŸarÄ±sÄ±z olunca da 'bunlar bana ihanet etti' dedi. Bu bir alçaklÄ±ktÄ±r. Bu kadar insan onun için hayatÄ±nÄ± feda etti. Bu kadar ikiyüzlülük olmaz. Buradan Fethullah Gülen'e sesleniyorum. Zerre kadar onurun ve vicdanÄ±n varsa intihar et. Türkiye'nin de bu konuyu fazla abartmamasÄ±nÄ± istiyorum. ABD ile falan kavga gürültü boÅŸ ÅŸeyler. BÄ±rakÄ±n gebersin orada. Gelse ne olur gelmese ne olur. Türkiye'nin baÅŸÄ±na Abdullah Öcal gibi bela olur" dedi.