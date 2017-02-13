Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/02/2017 11:49

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± dinledi Ã¼Ã§ ton parasÄ±nÄ±n gelirini o kuruma baÄŸÄ±ÅŸladÄ±


Gaziantep Para MÃ¼zesi'nin sahibi Esat Kaplan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n milli seferberlik Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyarak Ã¼Ã§ tona yakÄ±n parasÄ±nÄ±n geliri ve isim hakkÄ±nÄ± 10 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na TÃ¼rkiye Gaziler ve Åžehit Aileleri VakfÄ±'na baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

150 ülkeden 3 tona yakÄ±n kaÄŸÄ±t ve madeni paranÄ±n sergilendiÄŸi Gaziantep Devri Alem Para Müzesi'nin sahibi Esat Kaplan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n milli seferberlik çaÄŸrÄ±sÄ±na uyarak üç tona yakÄ±n parasÄ±nÄ±n geliri ve isim hakkÄ±nÄ± 10 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na Türkiye Gaziler ve Åžehit Aileleri VakfÄ±'na baÄŸÄ±ÅŸladÄ±. Bu çerçevede Gaziantep Åžehit Aileleri ve Gaziler VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet Yeter ile protokol imzalayan Kaplan, "Gaziantep Åžehit Aileleri ve Gaziler VakfÄ± ile bir protokol imzaladÄ±k. Bu protokolün amacÄ±, müzemde bulunan yaklaÅŸÄ±k üç tona yakÄ±n paranÄ±n gelirini 10 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na vakfa baÄŸÄ±ÅŸladÄ±m. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n milli seferberlik çaÄŸrÄ±sÄ±na sonuna kadar destek veriyorum. Bu çerçevede böyle bir adÄ±m attÄ±m. Bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bu konuda daha duyarlÄ± olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum." dedi.

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