Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/02/2017 12:37

Ã–SO El Bab'Ä±n yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± ele geÃ§irdi


Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun Suriye'nin El Bab ilÃ§e merkezinin yÃ¼zde 40'Ä±nÄ± ele geÃ§irdiÄŸi ve Esad gÃ¼Ã§lerinin ilÃ§eye giriÅŸinin engellendiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinin yüzde 40'Ä±nÄ± ele geçirdi. ÖSO, kentin güneyindeki ilerlemesiyle de Kent merkezine batÄ±dan giren TSK ve ÖSO, güneydoÄŸudaki Zemzem mahallesinde Zemzem Cami, spor merkezi, Baas Partisi binasÄ±, Hikme Hastanesi, pazar ve depolar bölgelerini ele geçirdi.Böylece,ÖSO, geçen hafta ele geçirdiÄŸi merkeze hakim Åžeyh Akil ve diÄŸer bazÄ± tepelerle birlikte merkezin yaklaÅŸÄ±k 1,5 kilometre içine girmiÅŸ oldu. Güney yönünden de Gençlik Merkezi, Büyük FÄ±rÄ±n bölgeleri ve buÄŸday silolarÄ± ile araba hurdalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geçiren ÖSO, Tadif beldesine giden kavÅŸaÄŸa ulaÅŸtÄ±.

YÜZDE 40 ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

BatÄ±dan ve güneybatÄ±dan Bab-Halep yoluna uzanan ÖSO, AA'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± alan hesaplamasÄ±na göre, halihazÄ±rda kuzey, batÄ± ve doÄŸudan kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± Bab ilçe merkezinin yaklaÅŸÄ±k yüzde 40'Ä±nda hakim durumda. FÄ±rat KalkanÄ± unsurlarÄ±, ilçe merkezine hÄ±zla girmek yerine, teröristlerin direniÅŸini kÄ±rmak için Bab'Ä±n çevresini kuÅŸatma yolunu seçmiÅŸti. Böylelikle sivil kayÄ±plarÄ±n da önüne geçilmesi amaçlanÄ±yor.

 

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