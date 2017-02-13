Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/02/2017 12:51

Marmara Ãœniversitesi'nde gergin dakikalar karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler birbirine girdi


Son KHK ile akademisyenlerin ihraÃ§ edilmesini protesto etmek isteyen Marmara Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencilerine polisten mÃ¼dahale gelirken aynÄ± zamanda karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler yapÄ±lan protestoya tepki gÃ¶sterince ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±.

Marmara Üniversitesi önünde akademisyenlerin okullarÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± protesto eden yaklaÅŸÄ±k 20 kiÅŸilik gruba bir baÅŸka öÄŸrenci grubu müdahale etti. Polis, açÄ±klama yapan gruba yönelen diÄŸer öÄŸrenci grubuna engel olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada arbede yaÅŸandÄ±. AralarÄ±nda akedemisyenlerin de bulunduÄŸu grup adÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada, "Marmara Üniversitesi'nden 23 akademisyen ihraç edildi. Bu hükümetin temsilcileri dahi bu kararÄ±n arkasÄ±nda duramadÄ±lar. Hükümetin temsilcileri suçu; topu YÖK'e attÄ±. YÖK rektörlere attÄ±. Biliyoruz bu suçu hep birlikte iÅŸlediler. Bu hukuksuzluÄŸu hep beraber gerçekleÅŸtirdiler. Üniversitelerde rektörlükler adeta ispiyonculuk yaparak, isimler vererek bu ÅŸekilde bu sonucun ortaya çÄ±kmasÄ±na neden oldular." denildi.

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