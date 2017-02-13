Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 13/02/2017 16:53

El Bab'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 1 asker ÅŸehit oldu

el bab

El Bab bÃ¶lgesinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda 1 asker ÅŸehit olurken 4 asker yaralandÄ±

TSK'dan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

"FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ± kapsamÄ±nda 13 Åžubat 2017 tarihinde DEAÅž terör örgütü ile süren çatÄ±ÅŸmalar esnasÄ±nda bir kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ, dört kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ise yaralanmÄ±ÅŸ ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bizleri derin bir acÄ± ve üzüntüye boÄŸan bu saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah’tan rahmet, ÅŸehidimizin deÄŸerli ailesine, yakÄ±nlarÄ±na, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri mensuplarÄ± ile Yüce Türk Milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r; yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyoruz."

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