Son dakika El Bab'tan acÄ± haber geldi

TSK'nÄ±n Suriye'de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ El Bab operasyonunda bugÃ¼n 1 asker ÅŸehit olurken, 4 asker ise yaralandÄ±.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden de konuya iliÅŸkin bilgilendirmede ÅŸöyle denildi: "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 13 Åžubat 2017 tarihinde DEAÅž terör örgütü ile süren çatÄ±ÅŸmalar esnasÄ±nda 1 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ, 4 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ise yaralanmÄ±ÅŸ ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bizleri derin bir acÄ± ve üzüntüye boÄŸan bu saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet, ÅŸehidimizin deÄŸerli ailesine, yakÄ±nlarÄ±na, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri mensuplarÄ± ile Yüce Türk Milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r; yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyoruz." Böylece harekatÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 24 AÄŸustos 2016 tarihinden bu yana ÅŸehit olan asker sayÄ±sÄ± 68'e yükseldi.

YARALI ASKERLERÄ°N TEDAVÄ°SÄ°NE BAÅžLANDI

1 askerin ÅŸehit olduÄŸu terör örgütü DEAÅž saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan ve sÄ±nÄ±r hattÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lan askerlerden 2'si ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ± diÄŸer 2 asker ise helikopter ile Gaziantep'e getirildi ve piste indikten sonra ambulansla Gaziantep Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Ä°ki kentte tedavilerine baÅŸlanan yaralÄ± askerlerin genel saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu açÄ±klandÄ±. Öte yandan Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sÄ±rasÄ±nda terör örgütü DEAÅž militanlarÄ± ile çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada Özgür Suriye Ordusu'nun 10 askeri de yaralandÄ±. Yaralanan ÖSO üyeleri de ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taÅŸÄ±ndÄ±. Acil serviste ilk müdahalesi yapÄ±lan yaralÄ± ÖSO üyelerinden durumu aÄŸÄ±r olanlar Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.