Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± 8 buÃ§uk saat sonra sona erdi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± 8 buÃ§uk saatin sonunda sona erdi

Bakanlar Kurulu, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Çankaya KöÅŸkü'nde saat 11.35'te toplandÄ±. ToplantÄ±nÄ±n ana gündemini referandum süreci oluÅŸturuyor. Referandum tarihinin netleÅŸmesinin ardÄ±ndan yapÄ±lacak çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ve alÄ±nacak güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesinin öngörüldüÄŸü toplantÄ±da, yurt içinde ve sÄ±nÄ±r ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonlarÄ±nÄ±n da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'ndaki kritik hedef El Bab'Ä±n terör örgütü DEAÅž'tan tamamen temizlenmesi için yürütülen operasyonlara iliÅŸkin geliÅŸmelerin de Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ana gündem maddeleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± öngörülüyor. Suriye'de çözüm arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n, ekonomideki geliÅŸmelerin ve piyasalardaki son durumun da ele alÄ±nan diÄŸer baÅŸlÄ±klar olduÄŸu bildirildi.

KRÄ°TÄ°K TOPLANTI 8,5 SAAT SÜRDÜ

YaklaÅŸÄ±k 8 saat 30 dakika süren Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda herhangi bir resmi açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.