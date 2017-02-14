DAEÅž'in kullandÄ±ÄŸÄ± 43 hedef imha edildi 26 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TSK, 175.gÃ¼nÃ¼nde FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±na dair yaÅŸanan son geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgi verdi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n 175'inci gününde, 26 DEAÅž'lÄ± terörist etkisiz hâle getirildi. Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden (TSK) yapÄ±lan açÄ±klamada, "Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸimizi artÄ±rmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadÄ±yla; 24 AÄŸustos 2016 tarihinde baÅŸlatÄ±lan "FIRAT KalkanÄ± HarekâtÄ±" ülkemizin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ± ve BM SözleÅŸmesinin 51'inci maddesinde yer alan MeÅŸru Müdafaa HakkÄ± ile BM'nin DEAÅž'la mücadeleye yönelik almÄ±ÅŸ olduÄŸu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Muhalif unsurlardan oluÅŸan Özel Görev Kuvvet GruplarÄ± tarafÄ±ndan, karadan ve havadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi ile Bab'Ä±n ele geçirilmesine yönelik planlÄ± harekâtÄ±n icrasÄ±na devam edildiÄŸi kaydedildi.

Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bünyesindeki topçu ve diÄŸer ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile 135 DEAÅž terör örgütü hedefine atÄ±ÅŸ yapÄ±larak, barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ± baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafÄ±ndan da 43 DEAÅž terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtlarÄ± sonucunda, teröristlerce barÄ±nma maksatlÄ± kullanÄ±lan 41 bina, 1 bombalÄ± araç ve 1 komuta kontrol merkezinin imha edildiÄŸi bildirildi.

26 TERÖRÄ°ST ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°

YapÄ±lan topçu atÄ±ÅŸlarÄ±, icra edilen hava harekâtÄ± ve meydana gelen çatÄ±ÅŸmalarda toplam 26 teröristin etkisiz hâle getirildiÄŸi ifade edildi.

Terör örgütleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doÄŸuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtÄ±na destek veren Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, bölgede yaÅŸayan sivil halkÄ±n zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldÄ±ÄŸÄ± ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiÄŸi ifade edildi.