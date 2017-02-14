17 Ã¶ÄŸrencinin can verdiÄŸi faciayla ilgili dava 9 yÄ±l sonra sonuÃ§landÄ±

Konya'nÄ±n TaÅŸkent ilÃ§esinde 2008 yÄ±lÄ±nda, ruhsatsÄ±z 3 katlÄ± KÄ±z Kuran Kursu binasÄ±nda gaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±ndan kaynaklanan patlamayla ilgili dava 9 yÄ±l sonra sonuÃ§landÄ±

O dönem belde statüsünde olan BalcÄ±lar Mahallesi’nde BalcÄ±lar KasabasÄ± Okul ve Kurs Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi’ne ait Özel BoÄŸaziçi ÖÄŸrenci Yurdu’nda, 1 AÄŸustos 2008 günü saat 04.15’te LPG tankÄ±ndan sÄ±zan gaz, sabah namazÄ± için kalkan bir öÄŸrencinin elektrik düÄŸmesine basmasÄ± sonucu patladÄ±. PatlamanÄ±n ÅŸiddetiyle 3 katlÄ± yurt binasÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±. Olayda, 1 eÄŸitmen ve 17 yatÄ±lÄ± öÄŸrenci öldü, 29 öÄŸrenci de yaralandÄ±.

KISA TUTUKLULUKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

OlayÄ±n ardÄ±ndan Yurt Müdürü Hüseyin Çömlek, dernek ve yurt temsilcileri Mehmet Semerci ve Mehmet GöktaÅŸ jandarma tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Mehmet GöktaÅŸ, ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Hüseyin Çömlek ve Mehmet Semerci de kÄ±sa bir süre tutuklu kaldÄ±ktan sonra tutuksuz yargÄ±lanmak üzere tahliye oldu.

DAVA 9 YIL SÜRDÜ

Konya 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde 2’si kadÄ±n eÄŸitmen, 6’sÄ± dernek ve yurt sorumlusu, 3’ü de LPG tankÄ±nÄ± kuran ve gaz dolumu yapan ÅŸirket sorumlularÄ± olmak üzere toplam 11 tutuksuz sanÄ±ÄŸÄ±n ’taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne sebeb olma’ suçundan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 9 yÄ±ldan bu yana devam ediyordu.

3 SANIÄžA CEZA

Bugün görülen karar duruÅŸmasÄ±nda yurt müdürü Hüseyin Çömlekçi, 10 yÄ±l, LPG ÅŸirketinin montaja uygunluk onayÄ±nÄ± veren yetkilisi Ä°zzet YanÄ±k ile ile teknik destek sorumlusu Ä°brahim YÄ±lmaz, 7 yÄ±l 6’ÅŸar yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±. DiÄŸer sanÄ±klar ise dernek ve yurt yöneticilerinden Mümin EÄŸilmez, Hasan Kosalak, Ahmet Akdede, Mehmet Semerci, Mehmet GöktaÅŸ, Abdullah BostancÄ±, Ä°lhan Biçici ve Ahmet TürkyÄ±lmaz hakkÄ±nda da beraat kararÄ± verildi. SanÄ±klardan Hasan Kosalak’Ä±n ise yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi öÄŸrenildi.

Kaynak: Hürriyet