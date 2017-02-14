Son dakika Hollanda darbeci subaylara kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§tÄ±

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Hollanda'ya aileleriyle beraber sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yapan subaylarÄ±n talebi kabul edildi

BBC Türkçe'nin Hollanda gazetesi NRC'yi kaynak göstererek aktardÄ±ÄŸÄ± haberde, Avrupa'da görevli olan ve sayÄ±larÄ± açÄ±klanmayan bir grup subayÄ±n, Ankara'nÄ±n "geri dönün" çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± reddettiÄŸi belirtildi. Söz konusu askerler, daha sonra da Hollanda'ya siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusunda bulundu.

Habere göre, Hollanda Göç ve VatandaÅŸlÄ±k Dairesi (IND), sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ±nÄ± incelemek için gereken 18 aylÄ±k süre boyunca, subaylar ile ailelerinin ülkede kalmasÄ±na izin verdi.

Haberde, Hollanda makamlarÄ±nÄ±n olaÄŸanüstü hâl (OHAL) uygulamasÄ± nedeniyle Türkiye'nin iade talebine sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

TÜRKÄ°YE'DEN "ADÄ°L YARGILAMA" GÜVENCESÄ°

NRC'ye konuÅŸan Türk yetkililerin ise "adil yargÄ±lama" güvencesi verdiÄŸi belirtildi. Türk yetkililer, NATO müttefiki Hollanda'nÄ±n, firari askerler için "güvenli liman" olmasÄ±nÄ± "kabul edilemez" bulduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Hollanda Güvenlik ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz sonrasÄ± yaÅŸanan geliÅŸmeler nedeniyle suçlularÄ±n iadesini geçici olarak askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±.Daha önce Alman basÄ±nÄ± NATO'da görevli en az 40 Türk askerinin ülkelerine sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±.Brüksel'deki NATO karargâhÄ±nda görevli 86 subayÄ±n da Türkiye'ye dönmeme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.