En romantik sevgililer gÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ±

Sevgililer GÃ¼nÃ¼ geldi geÃ§iyor bile. HenÃ¼z bir hediye fikri oluÅŸmadÄ±ysa kafanÄ±zda ve yazÄ±yla da aranÄ±z iyi deÄŸilse sizin iÃ§in derlediÄŸimiz mesajlardan birini sevgilinize gÃ¶nderebilirsiniz.

Sevgililer Günü’nde sevgililer, eÅŸler, biribirlerine romantik sevgililer günü mesajlarÄ± gönderiyor, hediyeler veriyor. Sevgililer Günü'nde sevgilinizi hoÅŸ bir yerde yemeÄŸe götürmek veya ona yollacaÄŸÄ±nÄ±z kÄ±sa ama romantik bir mesajla sevgilinizi ÅŸÄ±martabilirsiniz. Ancak yazÄ±yla aranÄ±z pek iyi deÄŸilse aÅŸaÄŸÄ±da sizler için derlediÄŸimiz güzel sevgililer günü mesajlarÄ±ndan birini seçip sevdiÄŸinize gönderebilirsiniz.

SEVGÄ°LÄ°LER GÜNÜ MESAJLARI

Sen benim hayatÄ±mda olduÄŸun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayÄ± diliyorum.

YüreÄŸim hafif Ä±slaktÄ±r benim kuytu köÅŸelerde aÄŸlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneÅŸe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aÅŸkÄ±m.

Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarÄ±nda mutluluk, yüreÄŸinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasÄ±nda iyi geceler öpücüÄŸü, yanaÄŸÄ±nÄ± uzat. YüreÄŸin kadar yanÄ±ndayÄ±m. Kendini yalnÄ±z hissettiÄŸinde elini kalbine koy; ben hep ordayÄ±m!

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliÄŸe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalÄ±m nice yÄ±llara.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yÄ±llarÄ± bir mevsimde yaÅŸamaya razÄ±yÄ±m seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileÄŸiyle.

Ä°nsanlar tanÄ±dÄ±m yÄ±ldÄ±zlar gibiydi, hepsi parlÄ±yordu. Ama ben seni, güneÅŸi seçtim, bir güneÅŸ için bin yÄ±ldÄ±zdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarÄ±nda mutluluk, yüreÄŸinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasÄ±nda iyi geceler öpücüÄŸü, yanaÄŸÄ±nÄ± uzat.

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime deÄŸse samanyolundan bir yÄ±ldÄ±z düÅŸer. Sevgililer günün kutlu olsun!

Denizi içerken maviler takÄ±ldÄ± boÄŸazÄ±ma, karaya vuran balÄ±k gibi çÄ±rpÄ±nÄ±yorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

NasÄ±l ki uzaktaki yÄ±ldÄ±z parlak gelirse insana, uzakta olduÄŸun için tutkunum sana! Hani en güzel aÅŸklar imkansÄ±z gelir ya insana, imkansÄ±z olduÄŸun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanÄ±n denizinde huzur gibisin, Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±m sensin, güneÅŸimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düÅŸtüÄŸüm yer dudaklarÄ±n olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

Hani gözler vardÄ±r sözleri anlatÄ±r, hani sözler vardÄ±r gözleri anlatÄ±r, bir de aÅŸk vardÄ±r seni anlatÄ±r… Nice sevgililer günlerine minik bebeÄŸim.