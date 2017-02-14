Sevgililer GÃ¼nÃ¼ nedir, neden bu gÃ¼nde sevgililer birbirlerine hediye veriyor

Sevgililer GÃ¼nÃ¼ her sene Åžubat ayÄ±nÄ±n 14'Ã¼nde kutlanÄ±yor. Peki, bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼n anlam ve Ã¶nemi nereden geliyor? Ä°ÅŸte cevabÄ±

Sevgililerin özellikle çiçek, kart ve mesaj gönderip, aldÄ±klarÄ± hediyelerle kutladÄ±klarÄ± Sevgililer Günü hakkÄ±nda deÄŸiÅŸik yorum ve tanÄ±mlamalar yapÄ±lÄ±yor.Peki, bugünün nasÄ±l oluÅŸtuÄŸunu biliyor muydunuz? Ä°ÅŸte sizin için bu konuyla ilgili tüm bildiklerimizi derledik. Sevgiler Günü'nün baÅŸlangÄ±ç tarihi eski Roma Ä°mparatorluÄŸu zamanÄ±na uzanÄ±yor. Eski Roma'da 14 Åžubat günü bütün Roma halkÄ± için önemli bir gündü. Çünkü bu günde Roma tanrÄ± ve tanrÄ±çalarÄ±nÄ±n kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygÄ±dan ötürü tatil yapÄ±lÄ±rdÄ±. Juno ayrÄ±ca Roma halkÄ± tarafÄ±ndan kadÄ±nlÄ±k ve evlilik tanrÄ±çasÄ± olarak da biliniyordu. Bu günü takip eden 15 Åžubat gününde ise Lupercalia BayramÄ± baÅŸlÄ±yordu. Bu bayram halkÄ±n genç nüfusu için büyük önem taÅŸÄ±yordu. Bunun nedeni ise yaÅŸantÄ±larÄ± kesin kurallar ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, bunun doÄŸal sonucu olarak bir birliktelik yaÅŸama ÅŸansÄ± olmayan bu gençler sadece bu bayram süresince bile olsa birbirlerinin partneri oluyorlardÄ±. Hangi genç kadÄ±nÄ±n hangi genç erkek ile bir çift oluÅŸturacaÄŸÄ± eski bir gelenek olan ve Lupercalia BayramÄ±'nÄ±n arife günü yapÄ±lan bir çekiliÅŸ ile belli oluyordu. RomalÄ± genç kÄ±zlar, isimlerini küçük kaÄŸÄ±t parçalarÄ±nÄ±n üzerine yazÄ±p bir kavanoza koyuyorlardÄ±. Genç RomalÄ± erkekler ise kavanozdan bu kaÄŸÄ±tlarÄ± çekerek üzerinde hangi kÄ±zÄ±n ismi yazÄ±yorsa o kÄ±zla bayram eÄŸlenceleri boyunca beraber oluyorlardÄ±. Bu birliktelikler birbirine âÅŸÄ±k olan çiftler için bayram süresinin dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±p genellikle evlilikle sonlanÄ±yordu.

AZÄ°Z VALENTINE GÜNÜ

Ä°mparator 2. Claudius, Roma'yÄ± kendi katÄ± kurallarÄ± ile zalimce yöneten bir hükümdardÄ±. Onun için en büyük problem ordusunda savaÅŸacak asker bulamamaktÄ±. Ona göre bu durumun tek sebebi RomalÄ± erkeklerin aÅŸklarÄ±nÄ± ve ailelerini bÄ±rakmak istememeleriydi. Ä°ÅŸte bu yüzden Roma'daki tüm niÅŸan ve evlilikleri kaldÄ±rdÄ±. Aziz Valentine de Claudius'un hükümdarlÄ±ÄŸÄ± zamanÄ±nda Roma'da yaÅŸayan bir papazdÄ±. Kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudius'un yasaÄŸÄ±na raÄŸmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öÄŸrendi. Aziz Valentine insanlarÄ± evlendirmeye devam ettiÄŸi için tutuklandÄ± ve yaptÄ±klarÄ±nÄ±n cezasÄ± olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Milattan sonra 270 yÄ±lÄ±nÄ±n 14 Åžubat'Ä± HÄ±ristiyan ÅŸehitliÄŸine gömüldü. AynÄ± zamanlarda Roma'daki putperestler, ÅŸubat ayÄ± içinde kutlanan Lupercalia BayramÄ±'nÄ± kendi putperest tanrÄ±larÄ± için kutluyorlardÄ±. Bayram öncesi yapÄ±lan geleneksel çekiliÅŸi ise seramoniye baÄŸlÄ± kalarak kendileri için uygulamaya baÅŸladÄ±lar. HÄ±ristiyan Kilisesi'nin ilk kurulduÄŸu yÄ±llarda hizmet veren papazlar bu törenlerin, özellikle de evlenmemiÅŸ gençlerin putperestler ile birlikte anÄ±lmasÄ±ndan rahatsÄ±z olduklarÄ± için bir çözüm buldular. Bu gençlerin isimlerinin azizlerle birlikte anÄ±lmasÄ±nÄ± istedikleri için Lupercalia BayramÄ±'nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günü "Aziz Valentine Günü" olarak kutlamaya baÅŸladÄ±lar.

SAINT VALENTINE VE SEVGÄ°LÄ°LER GÜNÜ

Milattan sonra ilk yüzyÄ±llardan beri her yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nÄ±n14' ünde kutlanan Sevgililer Günü'nün baÅŸlangÄ±cÄ± ile ilgili o günden günümüze kadar gelmiÅŸ çeÅŸitli efsane ve hikâyeler var. BazÄ± kaynaklara göre bu özel günün kutlanma sebebi HÄ±ristiyanlÄ±ÄŸÄ± seçtiÄŸi ve bu inancÄ±ndan vazgeçmediÄŸi için öldürülen RomalÄ± Aziz Valentine. 14 Åžubat 270 yÄ±lÄ±nda ölen Valentine'nin ölüm günü o günden sonra Sevgililer Günü olarak kutlanmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸ. Efsanenin baÅŸka bir yönü ise Aziz Valentine'nin Ä°mparator Claudius hükümdarlÄ±ÄŸÄ± ile aynÄ± dönemde bir tapÄ±nakta papaz olarak hizmet vermesi ile ilgili. Claudius Valentine'i emirlerine uymadÄ±ÄŸÄ± ve kendisine baÅŸkaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için tutuklatÄ±p öldürdü. Bu olaydan 226 yÄ±l sonra 496'da Papa Gelasius Aziz Valentine'i onurlandÄ±rmak için Åžubat 14'ü Aziz Valentine Günü olarak belirlemiÅŸtir. Neredeyse herkes her yÄ±l 14 Åžubat'ta sevgililerine veya eÅŸlerine bu günün ruhu ile bütünleÅŸen, karÅŸÄ± tarafa sevgilerini anlatan hediyeler veriyor.