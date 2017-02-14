Sevgililer GÃ¼nÃ¼ hediyesini internetten alanlar dikkat

TÃ¼ketici Hak Arama DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Nihat Altay, 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nde internetten alÄ±ÅŸveriÅŸ yapanlarÄ± uyardÄ±. yYaÅŸanan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olaylarÄ±na karÅŸÄ± Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen Altay, sevgililer gÃ¼nÃ¼nde alÄ±nan hediyelerin 14 gÃ¼n iÃ§inde iade edilebileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, ÖÄŸretmenler Günü gibi özel günlerde bankalardan çiçekçilere, marketlerden kuyumculara kadar geniÅŸ bir yelpazede çeÅŸitli kampanyalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Tüketici Hak Arama DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Nihat Altay, tüketicilerin alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken "indirim", "kampanya" gibi gösterilen fiyatlara karÅŸÄ± dikkatli olmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. ltay, özel günlerde alÄ±ÅŸveriÅŸi teÅŸvik eden kampanyalara karÅŸÄ± tüketiciyi dikkatli olmalarÄ± konusunda her zaman uyardÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Biz bundan önceki tüm açÄ±klamalarÄ±mÄ±zda sevgililer, anneler, babalar günü adÄ± altÄ±nda toplanan günlerde israftan kaçÄ±nÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirttik. Ancak gerek global kriz gerekse ülkemizin geçtiÄŸi zor yolda ekonomiye küçük de olsa bir katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla tüketicilerimizin bütçesine göre alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmasÄ±nÄ± öneriyoruz. Tabii bu harcamayÄ± yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadÄ±r. Öncelikle tüketiciler bilinçli harcama yaparsa her kesim mutlu olur. 14 Åžubat'ta özellikle tüketicilerin bütçesine göre harcama yapmasÄ±nÄ±, hediye alÄ±rken gereksiz israf olmamasÄ±nÄ± öneriyoruz."

Kaynak: Hürriyet