Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 14/02/2017 11:01

O Ã¼lkede Sevgililer GÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamak yasaklandÄ±


Pakistan YÃ¼ksek Mahkemesi'nin dÃ¼n verdiÄŸi karar sonucu Pakistan'Ä±n kamuya aÃ§Ä±k alanlarÄ±nda Sevgililer GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± yapÄ±lamayacak.

Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da bulunan Pakistan Yüksek Mahkemesi, 13 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla baÅŸkentte Sevgililer Günü'nün kamuya açÄ±k alanlarda ve devlet kurumlarÄ±nda kutlanmasÄ±nÄ± yasakladÄ±."Dawn" gazetesinin haberine göre, mahkemenin kararÄ±nÄ± kamuoyuna açÄ±klayan yargÄ±ç Macid Bhatti, medya organlarÄ±nÄ±n Sevgililer Günü hakkÄ±nda reklam yapmasÄ±nÄ±n da yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Pakistan'Ä±n en büyük Ä°slamcÄ± partisi olan Cemaati Ä°slam partisinin üyeleri ise Sevgililer Günü'nün Ä°slam'a uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, bunun yerine 'mütevazÄ±lÄ±k günü' kutlamasÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± önerdi. Ä°slamcÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± muhafazakâr gruplar, Sevgililer Günü'nün 'BatÄ±'dan ithal edilmiÅŸ' bir kutlama olduÄŸunu savunarak yasaklanmasÄ±nÄ± talep ediyor.

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