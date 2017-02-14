Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nde alÄ±nan en Ã¶zel hediye bakÄ±n neymiÅŸ

BugÃ¼n 14 Åžubat yani sevgililer gÃ¼nÃ¼. Ã‡iftler bugÃ¼n uzun aramalarÄ±n sonucunda beÄŸendikleri hediyeleri birbirlerine armaÄŸan ederler. Ä°ÅŸte yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucunda bu Ã¶zel gÃ¼nde verilen hediyeler belirlenmiÅŸ.

Her yÄ±l tüm dünyada olduÄŸu gibi ülkemizde de çiftler tarafÄ±ndan heyecanla kutlanan 14 Åžubat Sevgililer Günü’nü en çok evli erkeklerin kutladÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. YapÄ±lan anketlere göre, Türkiye’de Sevgililer Günü'nü yüzde 41 oranÄ±nda evli erkekler kutlarken, bekarlarÄ±n ise yüzde 31’inin kutladÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Yine evli erkeklerin yüzde 40’Ä± bekarlara göre daha fazla hediye alÄ±rken, çiftler Sevililer Gününde en çok akÅŸam yemeÄŸine çÄ±kmayÄ± tercih ediyor. Hediye tercihlerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda erkekler eÅŸlerine ya da sevgililerine en çok çiçek alÄ±rken, kadÄ±nlarÄ±n giyecek tercih ettiÄŸi saptandÄ±. Genel olarak ise en çok alÄ±nan hediyenin kolye olarak öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Medya Takip AjansÄ± Interpress’in Sevgililer Günü’ne özel yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu araÅŸtÄ±rmaya göre, çeÅŸitli etkinlikler, kampanyalar ve hediye alma baÅŸta olmak üzere son bir yÄ±lda “Sevgililer Günü” ile ilgili televizyon, internet ve yazÄ±lÄ± basÄ±na 57 bin 741 haber yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.