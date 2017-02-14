Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 14/02/2017 11:11

Ä°ÅŸte Sevgililer GÃ¼nÃ¼nde bekar olmanÄ±n faydalarÄ±


Sevgililer GÃ¼nÃ¼nÃ¼ yalnÄ±z geÃ§irecekseniz bu haber tam sizlik. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar sonucunda bu Ã¶zel gÃ¼nde bekarlar iÃ§in mutlu bir haber var!

Psikoloji alanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalar ile adÄ±nÄ± duyuran University of California akademisyeni Bella DePaulo'dan Sevgililer Günü'nde bekar olanlarÄ± sevindirecek bir haber geldi. 

Bekar ve evli 814 kiÅŸi üzerinde sosyal bir deney yapan DePaulo, bekar olmanÄ±n faydalarÄ±nÄ± ÅŸöyle sÄ±ralÄ±yor... 

Bekar kiÅŸilerin kendilerine olan güvenleri evli olanlara kÄ±yasla daha yüksek. 

Bekar kiÅŸilerin motivasyonlarÄ± da evli olanlarÄ± geride bÄ±rakÄ±yor. 

Bu fark çoÄŸu zaman kendisini soyal veya iÅŸ yaÅŸamÄ±nda gösteriyor. 

Bekar kiÅŸilerin aileleri, arkadaÅŸlarÄ± ve meslektaÅŸlarÄ± ile olan iliÅŸkileri daha saÄŸlam. 

DePaulo'ya göre bunun nedeni evlendikten sonra kiÅŸilerin daha az sosyal olmalarÄ±.

Kaynak: NTV

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