Sevgililer GÃ¼nÃ¼ iÃ§in Ã§ok Ã¶zel film Ã¶nerileri

Sevgililer GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ evinde eÅŸiyle,sevgilisiyle veya niÅŸanlÄ±sÄ±yla geÃ§irmek isteyenler iÃ§in bu gÃ¼ne Ã¶zel filmleri derledik.

14 Åžubat Sevgililer Günü’nde sinema salonlarÄ±nda izlenilesi pek çok film varken evinizde, huzurlu ortamda film izlemek farklÄ± bir keyif verecektir. Neredeyse her yÄ±l düzenlenen “en iyi romantik filmler” listelerinin vazgeçilmezleri olan; Not Defteri (The Notebook), 50 Ä°lk Öpücük (50 First Dates), AÅŸkÄ±n (500) Günü (500 Days of Summer), Sevgililer Günü (Valentine’s Day) ve Titanik gibi filmleri tekrar tekrar hatÄ±rlamak yerine romantizm ve aÅŸkÄ± farklÄ± dillerde ele alan filmleri bir araya getirdik.

HER (AÅžK) 2013

LITTLE CHILDREN (TUTKU OYUNLARI) 2006

Üç dalda Oscar’a aday olan Little Children’Ä±n baÅŸrollerini Kate Winslet ve Patrick Wilson paylaÅŸÄ±yor. YönetmenliÄŸini Todd Field’Ä±n üstlendiÄŸi filmin senaryosu Tom Perotta ve Tod Field tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ±yor. Film, Todd adÄ±nda yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± bir adam ve evliliÄŸi kötü giden feminist kadÄ±n Sarah arasÄ±ndaki yasak iliÅŸkiye odaklanÄ±yor.

BAÅžKA DÄ°LDE AÅžK 2009

Mert FÄ±rat, Saadet IÅŸÄ±l Aksoy ve Lale Mansur’un baÅŸrollerini üstlendikleri BaÅŸka Dilde AÅŸk, yerli sinemanÄ±n en önemli aÅŸk filmlerinden biri olarak gösteriliyor. Ä°lksen BaÅŸarÄ±r yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸi filmde ayrÄ±ca Mert FÄ±rat ile birlikte senaryoya da imza atÄ±yor. Film, iÅŸitme engelli bir gencin çaÄŸrÄ± merkezinde çalÄ±ÅŸan bir kÄ±za aÅŸÄ±k olmasÄ±nÄ± ÅŸiirsel bir dille anlatÄ±yor.

MY SASSY GIRL (HIRÇIN SEVGÄ°LÄ°M) 2001

Ho-sik Kim tarafÄ±ndan yazÄ±lan romandan sinemaya uyarlanan filmde Kwak Jae-young yönetmen koltuÄŸunda oturuyor. Tae-hyun Cha ve Ji-hyun Jun’un baÅŸrollerini üstlendikleri film, Kyung-woo ve Ji-hyun arasÄ±ndaki çÄ±lgÄ±n kimi zaman da duygusal iliÅŸkiye odaklanÄ±yor. Film 2008 yÄ±lÄ±nda aynÄ± isimle ABD’de tekrar çekildi.

DÄ°L CHATA HAÄ° 2001

Bolyywood filmlerini de listeye eklemek ÅŸart, bir de filmde Aamir Khan yer alÄ±yorsa tadÄ±ndan yenmez. Farhan Akhtar’Ä±n yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸi aynÄ± zamanda Kassim Jagmagia ile senaryoya imza attÄ±ÄŸÄ± film sevgilinizle izlenebilecek filmler arasÄ±nda. Film, biri ÅŸÄ±psevdi diÄŸeri çapkÄ±n öbürü aÅŸk ile alakasÄ± olmayan üç arkadaÅŸÄ±n kaderin kötü cilvesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmesine odaklanÄ±yor.

PAPER TOWN (KAÄžITTAN KENTLER) 2015

Jake Schreier’Ä±n yönetmen koltuÄŸunda oturduÄŸu film yakÄ±n tarihin beÄŸenilen romantik filmlerinden. Nat Wolff, Cara Delevingne, Halston Sage, Cara Buono gibi isimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± film, aynÄ± sokakta yaÅŸayan Margo ve Quentin’in hikayesine odaklanÄ±yor. Çocukluk dönemlerinde sÄ±kÄ± bir arkadaÅŸ olan ikili, büyüdüklerinde eskisi gibi olamazlar. Lise yÄ±llarÄ±nÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru Margo, Quentin’i eÄŸlenceli bir gecede yanÄ±nda olmasÄ± için ikna eder. Sonraki gün Margo ortadan kaybolur. Quentin ve arkadaÅŸlarÄ± onu bulmak için her ÅŸeyi yapacaklardÄ±r.

THE LOBSTER 2015

Cannes Film Festivali’nden Özel Jüri ödülünü kazanan The Lobster sevgiliyle izlenebilecek farklÄ± filmlerden. Efthymis Filippou ve Yorgos Lanthimos’Ä±n senaryosunu yazdÄ±ÄŸÄ± filmin yönetmen koltuÄŸunda senaryoda da imzasÄ± bulunan Yorgos Lanthimos oturuyor. Film, iliÅŸkisi bulunmayan insanlarÄ±n cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir distopya öyküsünü konu alÄ±yor. Bir iliÅŸkisi olmayan insanlar korkunç bir otele yerleÅŸtirildikten 45 gün sonra, kendileriyle eÅŸleÅŸen kiÅŸiyle iliÅŸkiye baÅŸlamak zorunda kalÄ±yor. EÄŸer iliÅŸkilerinde mutlu olamazlarsa, ölümün kol gezdiÄŸi ormana sürgün ediliyorlar.

PRIDE AND PREJUDICE (AÅžK VE GURUR) 2005

Ä°ngiliz yazar Jane Austen tarafÄ±nÄ±ndan yazÄ±lan romandan beyaz perdeye aynÄ± adla adapte edilen filmin yönetmen koltuÄŸunda Joe Wright oturuyor. Deborah Moggach tarafÄ±ndan yazÄ±lan senaryoda Keira Knightley, Talulah Riley, Rosamund Pike, Carey Mulligan, Donald Sutherland gibi isimler yer alÄ±yor. Aile ve romantizmi ön plana çÄ±karan film, ailesi tarafÄ±ndan iyi yetiÅŸtirilen beÅŸ kÄ±z kardeÅŸ olan Bennet’larÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan karmaÅŸÄ±klaÅŸan hayatlarÄ±na odaklanÄ±yor.

LOVE 2015

AykÄ±rÄ± temalÄ± filmlere imza atan Gaspar Noé, 2015 yapÄ±mÄ± filmle geleneÄŸini bozmadan devam etti. Karl Glusman, Aomi Muyock ve Klara Kristi gibi isimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± filmde, cinsel öÄŸeler fazlasÄ±yla kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. SÄ±nÄ±rlarÄ± fazlasÄ±yla zorlayan aÅŸk üçgenine odaklanan film, Murphy’nin saplantÄ± haline getirdiÄŸi Electra aÅŸkÄ± anlatÄ±lÄ±yor.

FAKAT MÜZEYYEN BU DERÄ°N BÄ°R TUTKU 2014

BaÅŸrolünde Erdal BeÅŸikçiolu ve Sezin AkbaÅŸoÄŸullarÄ±’nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± filmin yönetmen koltuÄŸunda ÇiÄŸdem Vitrinel oturuyor. Ä°lhami Algör’ün yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu aynÄ± adlÄ± romandan beyaz perdeye adapte edilen filmde ayrÄ±ca Ege Aydan, Hare Sürel, Derya Alabora gibi isimler de yer alÄ±yor. Film, ilk kitabÄ±nÄ± kaleme almaya çalÄ±ÅŸan yazar Arif ve ummadÄ±ÄŸÄ± bir anda karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan Müzeyyen’in arasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± konu ediniyor.