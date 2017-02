Sevgililer GÃ¼nÃ¼ iÃ§in Ã§ok Ã¶zel film Ã¶nerileri

Sevgililer Günü'nü evinde eşiyle,sevgilisiyle veya nişanlısıyla geçirmek isteyenler için bu güne özel filmleri derledik.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sinema salonlarında izlenilesi pek çok film varken evinizde, huzurlu ortamda film izlemek farklı bir keyif verecektir. Neredeyse her yıl düzenlenen “en iyi romantik filmler” listelerinin vazgeçilmezleri olan; Not Defteri (The Notebook), 50 İlk Öpücük (50 First Dates), Aşkın (500) Günü (500 Days of Summer), Sevgililer Günü (Valentine’s Day) ve Titanik gibi filmleri tekrar tekrar hatırlamak yerine romantizm ve aşkı farklı dillerde ele alan filmleri bir araya getirdik.

HER (AŞK) 2013

LITTLE CHILDREN (TUTKU OYUNLARI) 2006

Üç dalda Oscar’a aday olan Little Children’ın başrollerini Kate Winslet ve Patrick Wilson paylaşıyor. Yönetmenliğini Todd Field’ın üstlendiği filmin senaryosu Tom Perotta ve Tod Field tarafından yazılıyor. Film, Todd adında yakışıklı bir adam ve evliliği kötü giden feminist kadın Sarah arasındaki yasak ilişkiye odaklanıyor.

BAŞKA DİLDE AŞK 2009

Mert Fırat, Saadet Işıl Aksoy ve Lale Mansur’un başrollerini üstlendikleri Başka Dilde Aşk, yerli sinemanın en önemli aşk filmlerinden biri olarak gösteriliyor. İlksen Başarır yönetmenliğini üstlendiği filmde ayrıca Mert Fırat ile birlikte senaryoya da imza atıyor. Film, işitme engelli bir gencin çağrı merkezinde çalışan bir kıza aşık olmasını şiirsel bir dille anlatıyor.

MY SASSY GIRL (HIRÇIN SEVGİLİM) 2001

Ho-sik Kim tarafından yazılan romandan sinemaya uyarlanan filmde Kwak Jae-young yönetmen koltuğunda oturuyor. Tae-hyun Cha ve Ji-hyun Jun’un başrollerini üstlendikleri film, Kyung-woo ve Ji-hyun arasındaki çılgın kimi zaman da duygusal ilişkiye odaklanıyor. Film 2008 yılında aynı isimle ABD’de tekrar çekildi.

DİL CHATA HAİ 2001

Bolyywood filmlerini de listeye eklemek şart, bir de filmde Aamir Khan yer alıyorsa tadından yenmez. Farhan Akhtar’ın yönetmenliğini üstlendiği aynı zamanda Kassim Jagmagia ile senaryoya imza attığı film sevgilinizle izlenebilecek filmler arasında. Film, biri şıpsevdi diğeri çapkın öbürü aşk ile alakası olmayan üç arkadaşın kaderin kötü cilvesiyle karşı karşıya gelmesine odaklanıyor.

PAPER TOWN (KAĞITTAN KENTLER) 2015

Jake Schreier’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film yakın tarihin beğenilen romantik filmlerinden. Nat Wolff, Cara Delevingne, Halston Sage, Cara Buono gibi isimlerin yer aldığı film, aynı sokakta yaşayan Margo ve Quentin’in hikayesine odaklanıyor. Çocukluk dönemlerinde sıkı bir arkadaş olan ikili, büyüdüklerinde eskisi gibi olamazlar. Lise yıllarının sonlarına doğru Margo, Quentin’i eğlenceli bir gecede yanında olması için ikna eder. Sonraki gün Margo ortadan kaybolur. Quentin ve arkadaşları onu bulmak için her şeyi yapacaklardır.

THE LOBSTER 2015

Cannes Film Festivali’nden Özel Jüri ödülünü kazanan The Lobster sevgiliyle izlenebilecek farklı filmlerden. Efthymis Filippou ve Yorgos Lanthimos’ın senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda senaryoda da imzası bulunan Yorgos Lanthimos oturuyor. Film, ilişkisi bulunmayan insanların cezalandırıldığı bir distopya öyküsünü konu alıyor. Bir ilişkisi olmayan insanlar korkunç bir otele yerleştirildikten 45 gün sonra, kendileriyle eşleşen kişiyle ilişkiye başlamak zorunda kalıyor. Eğer ilişkilerinde mutlu olamazlarsa, ölümün kol gezdiği ormana sürgün ediliyorlar.

PRIDE AND PREJUDICE (AŞK VE GURUR) 2005

İngiliz yazar Jane Austen tarafınından yazılan romandan beyaz perdeye aynı adla adapte edilen filmin yönetmen koltuğunda Joe Wright oturuyor. Deborah Moggach tarafından yazılan senaryoda Keira Knightley, Talulah Riley, Rosamund Pike, Carey Mulligan, Donald Sutherland gibi isimler yer alıyor. Aile ve romantizmi ön plana çıkaran film, ailesi tarafından iyi yetiştirilen beş kız kardeş olan Bennet’ların yaşadıklarının ardından karmaşıklaşan hayatlarına odaklanıyor.

LOVE 2015

Aykırı temalı filmlere imza atan Gaspar Noé, 2015 yapımı filmle geleneğini bozmadan devam etti. Karl Glusman, Aomi Muyock ve Klara Kristi gibi isimlerin yer aldığı filmde, cinsel öğeler fazlasıyla kullanılmış. Sınırları fazlasıyla zorlayan aşk üçgenine odaklanan film, Murphy’nin saplantı haline getirdiği Electra aşkı anlatılıyor.

FAKAT MÜZEYYEN BU DERİN BİR TUTKU 2014

Başrolünde Erdal Beşikçiolu ve Sezin Akbaşoğulları’nın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Çiğdem Vitrinel oturuyor. İlhami Algör’ün yazmış olduğu aynı adlı romandan beyaz perdeye adapte edilen filmde ayrıca Ege Aydan, Hare Sürel, Derya Alabora gibi isimler de yer alıyor. Film, ilk kitabını kaleme almaya çalışan yazar Arif ve ummadığı bir anda karşısına çıkan Müzeyyen’in arasında yaşananları konu ediniyor.