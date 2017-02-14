Yellow Pages aÃ§Ä±kladÄ± Sevgililer GÃ¼nÃ¼ iÃ§in bakÄ±n en Ã§ok ne arÄ±yoruz

Sevgililer GÃ¼nÃ¼'ne Ã¶zel hazÄ±rlanan dijital ankete gÃ¶re, giyim ve aksesuar birinci sÄ±rada iken, restoranlar ve Ã§iÃ§ekÃ§iler ise ikinci sÄ±rayÄ± alÄ±yor. En Ã§ok arama ise%59 oranla erkekler tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor.

Yellow Pages, Sevgililer Günü için 26 Ocak - 13 Åžubat 2017 tarihleri arasÄ±nda dijital platformda en çok aranan kategorileri açÄ±kladÄ±. Bu verilere göre giyim ve giyim aksesuarlarÄ± kategorisi ilk sÄ±rada yer alÄ±rken, restoranlar ikinci sÄ±rada yer alÄ±yor. Hediye denince akla ilk gelen kategorilerden giyim ve giyim aksesuarlarÄ± aramalarÄ± bu yÄ±l %3,24 ile birinci sÄ±rada yer alÄ±yor. Giyim sektöründe kadÄ±n giyim, erkek ve çocuk giyime oranla %47 daha çok aranÄ±rken en çok aramayÄ± %59 oranla erkekler tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor.