Son dakika Nusaybin sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Nusaybin'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik Ã§Ä±kan saldÄ±rÄ±da bir terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

TSK'dan yapÄ±lan son dakika açÄ±klamasÄ±na göre,"13 Åžubat 2017 tarihinde Mardin/Nusaybin'de hudut emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik, PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarÄ±ndan açÄ±lan ateÅŸe, misli ile mukabele kapsamÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirmiÅŸtir." Suriye'de Mardin'in karÅŸÄ±sÄ±na düÅŸen bölge PYD/PKK kontrolünde (sarÄ±). Hemen batÄ±sÄ±nda ise TSK'nÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±yla terörden temizlediÄŸi bölge var (koyu yeÅŸil). Suriye'de ayrÄ±ca diÄŸer muhalif gruplarÄ±n (açÄ±k yeÅŸil), DEAÅž'Ä±n (siyah) ve rejimin (kÄ±rmÄ±zÄ±) elinde bölgeler bulunuyor.