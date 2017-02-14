Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± planlayan terÃ¶rist yakalandÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± planlayan TÃ¼rk asÄ±llÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± A.S., yakalanarak cezaevine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Burdur'da hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± verilen Ä°stanbul'daki Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan olduÄŸu belirlenen Türk asÄ±llÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± A.S., Ä°stanbul'da yakalandÄ±. SavcÄ±lÄ±k, ÅŸüphelinin üzerinden Reina saldÄ±rganÄ± Abdulkadir Masharipov'un kaldÄ±ÄŸÄ± evin kira kontratÄ±nÄ±n ele geçirildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Masharipov'un kaldÄ±ÄŸÄ± evin kira kontratÄ±ndan kim olduÄŸu çÄ±ktÄ±

Burdur Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bir süredir DEAÅž terör örgütü üyeliÄŸinden hakkÄ±nda soruÅŸturma yapÄ±lan, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'da düzenlenen Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan olduÄŸu belirlenen ve Abdulkadir Masharipov'un kaldÄ±ÄŸÄ± evin kira kontratÄ±nÄ± üzerinde bulundurduÄŸu tespit edilen Antalya nüfusuna kayÄ±tlÄ±, aynÄ± zamanda Fransa vatandaÅŸÄ± A.S.'nin Ä°stanbul'da yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 2 gün önce yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtilen erkek ÅŸüpheli A.S. hakkÄ±nda Burdur Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce tutuklama kararÄ± verildiÄŸi kaydedildi.