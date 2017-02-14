Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 14/02/2017 11:57

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± planlayan terÃ¶rist yakalandÄ±


YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± planlayan TÃ¼rk asÄ±llÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± A.S., yakalanarak cezaevine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Burdur'da hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± verilen Ä°stanbul'daki Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan olduÄŸu belirlenen Türk asÄ±llÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± A.S., Ä°stanbul'da yakalandÄ±. SavcÄ±lÄ±k, ÅŸüphelinin üzerinden Reina saldÄ±rganÄ± Abdulkadir Masharipov'un kaldÄ±ÄŸÄ± evin kira kontratÄ±nÄ±n ele geçirildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Masharipov'un kaldÄ±ÄŸÄ± evin kira kontratÄ±ndan kim olduÄŸu çÄ±ktÄ±

Burdur Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bir süredir DEAÅž terör örgütü üyeliÄŸinden hakkÄ±nda soruÅŸturma yapÄ±lan, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'da düzenlenen Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan olduÄŸu belirlenen ve Abdulkadir Masharipov'un kaldÄ±ÄŸÄ± evin kira kontratÄ±nÄ± üzerinde bulundurduÄŸu tespit edilen Antalya nüfusuna kayÄ±tlÄ±, aynÄ± zamanda Fransa vatandaÅŸÄ± A.S.'nin Ä°stanbul'da yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 2 gün önce yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtilen erkek ÅŸüpheli A.S. hakkÄ±nda Burdur Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce tutuklama kararÄ± verildiÄŸi kaydedildi.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Son dakika Amanos DaÄŸlarÄ±'nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ± 1 asker ÅŸehit

Hatay Valisi, Amanos DaÄŸlarÄ±'nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir TÃ¼rk askerinin ÅŸehit olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.


AtatÃ¼rk HavalimanÄ± soruÅŸturmasÄ±nda sona gelindi 45 zanlÄ±ya 45'er mÃ¼ebbet hapis

Haziran ayÄ±nda Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda DAEÅž'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±nÄ±n soruÅŸturmasÄ± BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan tamamlandÄ±.


Son dakika Nusaybin sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Nusaybin'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik Ã§Ä±kan saldÄ±rÄ±da bir terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.