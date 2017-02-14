Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 14/02/2017 12:04

AtatÃ¼rk HavalimanÄ± soruÅŸturmasÄ±nda sona gelindi 45 zanlÄ±ya 45'er mÃ¼ebbet hapis


Haziran ayÄ±nda Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda DAEÅž'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±nÄ±n soruÅŸturmasÄ± BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan tamamlandÄ±.

BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu, Atatürk HavalimanÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± 8 ayda tamamladÄ±. 45 kiÅŸinin terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtilen 257 sayfalÄ±k iddianamede, 41'i tutuklu sanÄ±k ile firari NazÄ±m Gasanov, Marat Pshnatov ve Anzar-abu Selbebil kod adlÄ± Rustem Efendie ile biri tutuksuz 45 ÅŸüpheli bulunuyor. Ä°ddianamede ÅŸüphelilerin "terör örgütü kurmak ve yönetmek", "örgütü üye olmak", "anayasayÄ± ihlal", "tasarlayarak adam öldürme", "tasarlayarak adam öldürmeye teÅŸebbüs" ve "mala zarar vermek" suçlarÄ±ndan 46'ÅŸar kez ayrÄ± ayrÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 2 bin 132'ÅŸer yÄ±ldan 3 bin 342'ÅŸer yÄ±la kadar hapisleri istendi.

 

 

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