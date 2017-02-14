Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 14/02/2017 14:57

Son dakika Amanos DaÄŸlarÄ±'nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ± 1 asker ÅŸehit


Hatay Valisi, Amanos DaÄŸlarÄ±'nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir TÃ¼rk askerinin ÅŸehit olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Hatay Valisi Erdal Ata, Amanos DaÄŸlarÄ±'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuÅŸun ÅŸehit olduÄŸunu bildirdi. Operasyonda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada bir uzman çavuÅŸun ÅŸehit olduÄŸunu ifade eden Vali Ata, "Birkaç aydÄ±r gözetleme keÅŸif faaliyetleri yapÄ±lÄ±yordu ama ilk defa sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±. Åžu anda çatÄ±ÅŸma devam ediyor. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgi ÅŸehidimiz olduÄŸu yönünde." dedi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


AtatÃ¼rk HavalimanÄ± soruÅŸturmasÄ±nda sona gelindi 45 zanlÄ±ya 45'er mÃ¼ebbet hapis

Haziran ayÄ±nda Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda DAEÅž'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±nÄ±n soruÅŸturmasÄ± BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan tamamlandÄ±.


Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± planlayan terÃ¶rist yakalandÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± planlayan TÃ¼rk asÄ±llÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± A.S., yakalanarak cezaevine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.


Son dakika Nusaybin sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Nusaybin'de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik Ã§Ä±kan saldÄ±rÄ±da bir terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.