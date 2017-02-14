Son dakika Amanos DaÄŸlarÄ±'nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ± 1 asker ÅŸehit

Hatay Valisi, Amanos DaÄŸlarÄ±'nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir TÃ¼rk askerinin ÅŸehit olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Hatay Valisi Erdal Ata, Amanos DaÄŸlarÄ±'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir uzman çavuÅŸun ÅŸehit olduÄŸunu bildirdi. Operasyonda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada bir uzman çavuÅŸun ÅŸehit olduÄŸunu ifade eden Vali Ata, "Birkaç aydÄ±r gözetleme keÅŸif faaliyetleri yapÄ±lÄ±yordu ama ilk defa sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±. Åžu anda çatÄ±ÅŸma devam ediyor. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgi ÅŸehidimiz olduÄŸu yönünde." dedi.