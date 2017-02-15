El Bab'a TÃ¼rk tanklarÄ± giriyor operasyonda sona geliniyor

TSK'nÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 175. gÃ¼nÃ¼nde Ã–SO ordusuyla birlikte sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ El Bab operasyonunda sona geliniyor.

ArtÄ±k düÅŸmesi an meselesi olan El Bab'da bordo bereliler cephe hattÄ±nda çatÄ±ÅŸÄ±yor, Türk tanklarÄ± ise kuÅŸatma altÄ±ndaki ilçeye yönelmiÅŸ durumda. Leopar tankÄ±yla birlikte ACV-15 zÄ±rhlÄ± taÅŸÄ±yÄ±cÄ± da Suriye'nin kuzeyindeki ilçede DEAÅž hedeflerini vuruyor.Ä°lçenin sokaklarÄ±nda ise yoÄŸun çatÄ±ÅŸmalar var. Türkiye'nin desteklediÄŸi Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± görüntülerde, muhaliflerle teröristler sokak aralarÄ±nda ölümüne çarpÄ±ÅŸÄ±yor.Silah seslerinin kesilmediÄŸi El Bab'da DEAÅž'dan temizlenen bölgelerde tüneller ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±. Bir binada çok sayÄ±da tuzaklanmaya hazÄ±r mayÄ±n bulundu. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada kuÅŸatÄ±lan ilçenin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

REJÄ°M GÜÇLERÄ° DOÄžUYA Ä°LERLÄ°YOR

Güney cephesinden El Bab'a kadar yaklaÅŸan rejim güçlerinin ise kuzeye doÄŸru ilerlemediÄŸi, yönünü doÄŸuya doÄŸru döndüÄŸü görülüyor. Åžam rejimine baÄŸlÄ± askerlerin dün çok sayÄ±da köyü IÅžÄ°D'den geri aldÄ±ÄŸÄ± bölgede, Rus savaÅŸ uçaklarÄ± da terör hedeflerini bombardÄ±mana tutuyor.