Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 15/02/2017 09:39

Yurt geneli hava durumu 15 Åžubat 2017


Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bugÃ¼n yer yer yaÄŸmurlu geÃ§ecek.

Meteoroloji tahminlerine göre 15 Åžubat'da hava durumu: Sibiryadan gelen soÄŸuklar, Marmara, Karadeniz, Ä°ç Anadolu Bölgesi’ni etkilerken; sert soÄŸuklar Akdeniz’e inmiyor. YaÄŸÄ±ÅŸlar Marmara’nÄ±n kuzeyinde gözükürken, Karadeniz’in sahil kÄ±sÄ±mlarÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlardan etkilenmeye devam ediyor. Ä°ç Anadolu Bölgesi’nde kuru bir soÄŸukluk hâkimken, güney kesimlerde 5-6 derecelik sÄ±caklÄ±k düÅŸüÅŸleri görünmekte. Bu durum Cuma gününe kadar devam edecek.

 

 

 

 

 

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