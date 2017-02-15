FETÃ–'den yakalanan akademisyenin kardeÅŸi de PKK'lÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Yunanistan'a 4 kiÅŸiyle birlikte kaÃ§arken yakalanan ve ByLock kullanan FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi Vahide KÃ¼tkÃ¼t'Ã¼n, kardeÅŸinin de KÄ±zÄ±lay saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± olarak arandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ/PDY ÅŸüphelisinden, araÅŸtÄ±rma görevlisi Vahide Kütküt'ün, geçen yÄ±l KÄ±zÄ±lay'da 37 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu gerekçesiyle aranan PKK'lÄ± Vahit Ayçil'in ablasÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Vahide Kütküt'ün ifadesinde kardeÅŸinin terörist olduÄŸunu bildiÄŸini, ancak uzun süredir görüÅŸmediÄŸini söylediÄŸi ileri sürüldü.

ABLA FETÖ'CÜ, KARDEÅž PKK'LI

Edirne Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince yapÄ±lan incelemede, FETÖ ÅŸüphelilerinden Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve EdebiyatÄ± bölümünde araÅŸtÄ±rma görevlisi olan Vahide Kütküt'ün, geçen yÄ±l 13 Mart'ta Ankara KÄ±zÄ±lay Güvenpark'ta 37 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± olarak aranan PKK'lÄ± Vahit Ayçil'in ablasÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°fadesinde kardeÅŸinin 'terörist' olduÄŸunu bildiÄŸini anlatan Vahide Kütküt, uzun süredir görüÅŸmediÄŸini söylediÄŸi ileri sürüldü. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçtÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Vahit Ayçil'in yakalanmasÄ±yla ilgili soruÅŸturma sürerken, gözaltÄ±ndaki FETÖ ÅŸüphelilerinde sorgusu ise devam ediyor.