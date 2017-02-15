Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 15/02/2017 11:57

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un Ã¼vey kardeÅŸi suikasta uÄŸradÄ±


Malezya'ya gitmek iÃ§in gittiÄŸi havalimanÄ±nda iki kadÄ±n tarafÄ±ndan suikaste uÄŸrayan Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un Ã¼vey kardeÅŸi olan Kim Jong-nam'Ä±n ambulansla hastaneye giderken Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.

Selangor Vilayet SavcÄ±sÄ± Fadzil Ahmat, Kuala Lumpur HavalimanÄ±'ndaki saldÄ±rÄ±nÄ±n pazartesi günü sabah saat 9 civarÄ±nda meydana geldiÄŸini söyledi. The Star gazetesine olaya iliÅŸkin bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar aktaran SavcÄ±, Çin'in güneyindeki Makao bölgesine gitmek üzere havalimanÄ±na gelen Kim'in uçuÅŸtan yaklaÅŸÄ±k bir saat önce "baÅŸ dönmesi ÅŸikayetiyle terminal görevlilerinden yardÄ±m istediÄŸini" söyledi. Görevlilere "Biri beni arkamdan tutup yüzüme sÄ±vÄ± madde sÄ±ktÄ±" diyen Kim, "bayÄ±lmak üzereyken" havalimanÄ± kliniÄŸine ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±, klinikte "hafif felç" belirtileri gösterdi ve ambülansla Putrajaya Hastanesine götürüldüÄŸü sÄ±rada öldü. Olay hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SavcÄ±, polis tarafÄ±ndan maktulün Malezya'daki tüm baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

 

 

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