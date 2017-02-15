Ä°ngiltere KonsolosluÄŸundan referendum aÃ§Ä±klamasÄ± geldi

BaÅŸkanlÄ±k sistemi iÃ§in yapÄ±lacak referandum tarihinin 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ olarak aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra Londra KonsolosluÄŸu da Ä°ngiltereâ€™de yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in bilgilendirme yayÄ±nladÄ±.

Londra BaÅŸkonsolosluÄŸu'ndan gönderilen bilgilere göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HalkoylamasÄ±nÄ±n ülkemizde 16 Nisan 2017 Pazar günü yapÄ±lmasÄ±na karar verilmesi çerçevesinde, yurtdÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerimizde ve gümrük kapÄ±larÄ±nda oy verme iÅŸlemi 27 Mart 2017 Pazartesi günü baÅŸlayacak. Oy verme iÅŸlemi yurtdÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerinde 9 Nisan Pazar günü, gümrük kapÄ±larÄ±nda ise 16 Nisan Pazar günü sona erecek.

BaÅŸkonsolosluk, Türk vatandaÅŸlarÄ± için BirleÅŸik KrallÄ±k'taki oy verme iÅŸleminin hangi günlerde ve nerede yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgiler kesinleÅŸtiÄŸinde ayrÄ±ca duyuruda bulunulacaÄŸÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ± ve YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçmen KütüÄŸü, Yüksek Seçim Kurulu'nca 18 Åžubat 2017 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 08:00'de www.ysk.gov.tr [1] adresinden ilan edileceÄŸini belirtti.

Bu aÅŸamada, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n anÄ±lan adresten yurtdÄ±ÅŸÄ± seçmen

listesinde kayÄ±tlÄ± olup olmadÄ±klarÄ±nÄ± kontrol etmeleri ve

kayÄ±tlarÄ±nÄ±n bulunmamasÄ± halinde seçmen kütüÄŸünde yer

alabilmelerini teminen 17 Åžubat 2017 gününe kadar mutlaka adres beyanlarÄ±nÄ± yaptÄ±rmalarÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen baÅŸkonsolosluk vatandaÅŸlarÄ±n 09:00-13:30 ve 14:30-17:30 saatleri arasÄ±nda nüfus cüzdanlarÄ± ile ÅŸahsen baÅŸvurarak adres beyanÄ±nda bulunabileceÄŸini de ekledi.

Adres beyanÄ± iÅŸlemiyle ilgili gerekli bilgilere aÅŸaÄŸÄ±daki

baÄŸlantÄ± üzerinden ulaÅŸÄ±lmasÄ± mümkündür:

http://www.turkishconsulate.org.uk/tr/diger_islemler.asp?PageID=8

18 Åžubat 2017 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 08:00 itibariyle

yurtdÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸünde yer almayan vatandaÅŸlar için ise

bu tarihten itibaren 26 Åžubat 2017 Pazar günü Türkiye saati ile

17:00'ye kadar sürecek olan bir itiraz dönemi baÅŸlayacak ve itiraz dönemi baÅŸvurularÄ±nÄ±n nasÄ±l yapÄ±labileceÄŸine dair bilahare

duyuruda bulunulacaktÄ±r.

AyrÄ±ca, Yüksek Seçim Kurulu'nca alÄ±nan 12 Ocak 2017 tarih ve 27 sayÄ±lÄ± Karar uyarÄ±nca, yurtdÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± seçmenlerin baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilcilik görev çevrelerinde oy kullanmalarÄ± yönünde bir sÄ±nÄ±rlandÄ±rma bulunmamakta olup, yurtdÄ±ÅŸÄ± seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± seçmenlerin oy verme günlerinde bulunduklarÄ± yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandÄ±klarda oy kullanabilmeleri mümkün olacak.

RESMÄ° AÇIKLAMA Ä°ÇÄ°N:

http://www.turkishconsulate.org.uk/tr/read_news.asp?newsID=487