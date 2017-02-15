Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 5 kiÅŸi tutuklandÄ±

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerin olduÄŸu 5 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gözaltÄ±na alÄ±nan ve hakimliÄŸe sevk edilen aralarÄ±nda yabancÄ± uyruklularÄ±n da bulunduÄŸu 5 ÅŸüphelinin, "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs'' ve ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçlarÄ±ndan tutuklanmasÄ±na karar verildi.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Gökalp Kökçü tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin gözaltÄ±na alÄ±nan ve tutuklama talebiyle hakimliÄŸe sevk edilen ÅŸüpheliler Ali Jameel Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed, Eyyüp Korkusuz ve fail Masharipov'un karÄ±sÄ± Tene Traore'nin iÅŸlemleri sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, ÅŸüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etme" ve "silahlÄ± terör örgütüne üye olma" suçlarÄ±ndan tutuklanmasÄ±na hükmetti.Böylece, soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklananlarÄ±n sayÄ±sÄ± 40'a yükseldi.