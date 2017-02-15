2. AbdÃ¼lhamid'in torunu BÃ¼lent Osman'Ä±n cenazesindeki Ã§arpÄ±cÄ± detay

87 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden AtatÃ¼rk'Ã¼ Ã§ok seven 2. AbdÃ¼lhamid'in torunu BÃ¼lent Osman'Ä±n cenazesi, Fatih Sultan Mehmet'e saygÄ±dan dolayÄ± omuzda taÅŸÄ±nmadÄ±.

Fransa'nÄ±n BaÅŸkenti Paris'te 87 yaÅŸÄ±nda vefat eden Bülent Osman için Fatih Camii'nde ikindi namazÄ±nÄ± müteakip cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Cenazeye Harun Abdülkerim OsmanoÄŸlu, Abdülhamid Kahyan OsmanoÄŸlu ile birlikte 2.Abdulmahid'in 5. kuÅŸak torunu Nilhan ve babasÄ± Orhan OsmanoÄŸlu da katÄ±ldÄ±. Aile adÄ±na taziyeleri Bülent Osman'Ä±n oÄŸlu Remy Cengiz Osman ve FransÄ±z eÅŸi Jeanine Osman kabul etti. Milli EÄŸitim BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Ä°BB BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, Gazeteciler Murat BardakcÄ± ve Muammer Elveren ile organizatör Erkan Özarman aileye taziyede bulunup, cenaze namazÄ±na katÄ±ldÄ±. "Size duygularÄ±mÄ± Türkçe ifade edemediÄŸim için üzgünüm" diyen Bülent Osman'Ä±n oÄŸlu Remy Cengiz Osman babasÄ±nÄ±n cenazesine gösterilen ilgi nedeniyle resmi makamlara teÅŸekkür etti. Bülent Osman'Ä±n cenaze namazÄ±nÄ± Ömer TuÄŸrul Ä°nançer kÄ±ldÄ±rdÄ±. Cenazeyi kÄ±ldÄ±ran Ä°nançer'in isteÄŸi üzerine cenaze omuza alÄ±nmadÄ±. Bakanlar Kurulu'nun izniyle Fatih Sultan Mehmet'un türbesinin de bulunduÄŸu Fatih Cami haziresine taÅŸÄ±nan cenaze Fatih Sultan Mehmet'e saygÄ± gereÄŸi bel hizasÄ±nda taÅŸÄ±ndÄ±. Bülent Osman'Ä±n cenazesi 1919 yÄ±lÄ±nda vefat eden Cemile Sultan'Ä±n oÄŸlu Celalettin Bey ve 1953 yÄ±lÄ±nda ölen Cemile Sultan'Ä±n kÄ±zÄ± Mehvibe hanÄ±mÄ±n mezarlarÄ±nÄ±n yanÄ±na defnedildi.