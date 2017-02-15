Oda TV davasÄ±nda flaÅŸ karar

Oda TV davasÄ±nda yargÄ±lanan 13 sanÄ±ÄŸÄ±n duruÅŸmasÄ±, kapsamlÄ± olduÄŸu belirtilen dosyanÄ±n incelenecek olmasÄ± nedeniyle 12 Nisan'a ertelendi.

Ä°stanbul 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya katÄ±lan, baÅŸka suçtan tutuklu sanÄ±k Ahmet ÅžÄ±k ile tutuksuz sanÄ±klar YalçÄ±n Küçük, BarÄ±ÅŸ Pehlivan, Nedim Åžener, BarÄ±ÅŸ TerkoÄŸlu, DoÄŸan Yurdakul, Ä°klim Kaleli, Hanefi AvcÄ±, Muhammet Sait ÇakÄ±r ve CoÅŸkun Musluk, sÄ±rayla söz alarak kapsamlÄ± savunma yaptÄ±. DuruÅŸmanÄ±n öÄŸleden sonraki bölümünde konuÅŸan sanÄ±klardan eski emniyet müdürü Hanefi AvcÄ±, davayla ilgili somut gerçeklerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Somut gerçek, Gülen cemaatinin kendisi aleyhinde yazan, çizen, araÅŸtÄ±ran insanlarÄ± terör örgütü üyesi olarak sahte delillerle fiÅŸlemesi ve soruÅŸturmalara konu etmesidir." dedi. Cemaat üyelerinin kendi hazÄ±rladÄ±klarÄ± dijital dosyalarÄ± sofistike yöntemlerle bilgisayarlara ekledikleri ve bu dijital dosyalarÄ±n teknik açÄ±dan sakat olduklarÄ±nÄ±n yapÄ±lan incelemelerle ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran AvcÄ±, bilgisayarlara e-postalarla virüs bulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra aramalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Davada, suç iÅŸlenmediÄŸi için beraat kararlarÄ± verilmesi gerektiÄŸini dile getiren AvcÄ±, iftira ve yapÄ±lanlarla ilgili ise sorumlular hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunulmasÄ±na karar verilmesini talep etti.