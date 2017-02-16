YSK'nÄ±n referandum kararlarÄ± Resmi Gazete'de

16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum sÃ¼recinde seÃ§imlerin temel hÃ¼kÃ¼mleri ve seÃ§men kÃ¼tÃ¼klerine iliÅŸkin kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±

Kararda, 298 sayÄ±lÄ± Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri HakkÄ±nda Kanun'un 47. maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±nda, seçmen kütüklerinin seçimlere katÄ±lma yeterliliÄŸini taÅŸÄ±yan siyasi partilerin genel merkezlerince veya yetkilendirilmiÅŸ il veya ilçe baÅŸkanlarÄ±nca istenildiÄŸinde, YSK tarafÄ±ndan belirlenen giderin maliye veznesine yatÄ±rÄ±lmak ve makbuzu ibraz edilmek koÅŸuluyla bir seçim döneminde iki defadan fazla olmamak üzere ilçe seçim kurulu baÅŸkanÄ±nca bilgisayar ortamÄ±nda veya liste düzeyinde imza karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yetkili kiÅŸiye verileceÄŸi öngörüldüÄŸü belirtildi.

Seçmen kütüÄŸü verilebilecek olan siyasi partilerin, kanun gereÄŸi seçimlere katÄ±labilme yeterliliÄŸine sahip olmalarÄ± gerektiÄŸi ifade edilen kararda, YSK'nÄ±n 11 Åžubat'ta 2017 tarih ve 2017/75 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla seçimlere katÄ±lma yeterliliÄŸini taÅŸÄ±yan Adalet ve KalkÄ±nma Partisi (AK Parti), Anavatan Partisi, BaÄŸÄ±msÄ±z Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP), Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisine seçmen kütüÄŸünün verileceÄŸi bildirildi.

Kararda, seçmen kütüÄŸü örneÄŸi istemeye siyasi parti genel merkezlerinin yetkili olduÄŸu ancak yetki verilmesi koÅŸuluyla il ve ilçe baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da kendi seçim çevreleriyle ilgili istemde bulunabilecekleri, seçmen kütüÄŸü örneÄŸi istemlerinin bir seçim döneminde ikiden fazla olamayacaÄŸÄ± duyuruldu.

- YEREL SAATLE 09.00-21.00'DE OY VERÄ°LECEK

"Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HalkoylamasÄ±nda Yurt DÄ±ÅŸÄ± Ä°lçe Seçim Kurulunun, Yurt DÄ±ÅŸÄ± SandÄ±k KurullarÄ±nÄ±n, Yurt DÄ±ÅŸÄ± Temsilciliklerde OylarÄ± Saklamak ve Yurt DÄ±ÅŸÄ± Ä°lçe Seçim Kuruluna UlaÅŸtÄ±rmakla Görevli SandÄ±k KurullarÄ± ile Yurt DÄ±ÅŸÄ± OylarÄ±n SayÄ±m ve Dökümü ile Görevli SandÄ±k KurullarÄ±nÄ±n Görev ve Yetkileri ile Yurt DÄ±ÅŸÄ±nda Oy Verme Ä°ÅŸlemlerine Ä°liÅŸkin Karar"da ise yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy verme iÅŸlemleri ve ilgili kurullarÄ±n görevlerine iliÅŸkin esaslar genelge ile düzenlendi.

Buna göre, temsilciliklerde oy kullanma gün sayÄ±sÄ± ve baÅŸlangÄ±ç günü o ülkedeki seçmen sayÄ±sÄ± gözetilerek her bir temsilcilik için YSK tarafÄ±ndan tespit edilecek. Oy kullanma saatleri yerel saatle 09.00'da baÅŸlayÄ±p 21.00'de sona erecek.

Temsilcilik ve diÄŸer yerlerde kurulacak seçim sandÄ±klarÄ±nda sadece seçmen kütüÄŸüne kayÄ±tlÄ± Türk vatandaÅŸlarÄ± oy verebilecek.

Halk oylamasÄ±nda "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlÄ± sarÄ± renkteki zarflar ve beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "HayÄ±r" ibareleri bulunan iki ayrÄ± renkten oluÅŸan birleÅŸik oy pusulalarÄ± ile "Tercih" mührü kullanÄ±lacak.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüÅŸü alÄ±narak, YSK tarafÄ±ndan belirlenen bina ya da oy verme yerinde sandÄ±ÄŸÄ±n konulacaÄŸÄ± yer sandÄ±k kurulunca kararlaÅŸtÄ±rÄ±lacak. SandÄ±ÄŸÄ±n konulacaÄŸÄ± yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu kolaylÄ±kla, serbestçe ve gizli ÅŸekilde verebilmesi göz önünde bulundurulacak. SandÄ±ÄŸÄ±n konulduÄŸu yer, oy verme süresince deÄŸiÅŸtirilemeyecek.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda sandÄ±klarÄ±n konulacaÄŸÄ± yerler YSK'nÄ±n "www.ysk.gov.tr" internet adresinde ilan edilerek, temsilciliklerce de bölgelerinde bulunan seçmenlere uygun araçlarla duyurulacak.

SandÄ±k kurulunca alÄ±nacak kararlarda uyulacak usul ve esaslarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± genelgede, sandÄ±k çevresinde ve sandÄ±k alanÄ±nda düzenin saÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin esaslar da düzenlendi.

Genelgede, oy verme düzeni, engellilerin, okuma yazma bilmeyen seçmenlerin oy kullanmalarÄ± ile sandÄ±k kurulu üyelerinin oy kullanmasÄ±na iliÅŸkin usuller de yer aldÄ±.

Oy verme iÅŸleminin ardÄ±ndan yapÄ±lacaklara iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±larÄ±n da aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± genelgeye göre, zarf sayÄ±m ve dökümü açÄ±k olarak yapÄ±lacak, oy verme yerinde bulunanlar sayÄ±m ve dökümü izleyebilecek.

OylarÄ±n sayÄ±m ve dökümünde, her sandÄ±k için farklÄ± sandÄ±k numarasÄ± ve karekod kaydÄ± bulunduÄŸundan Seçim BiliÅŸim Sisteminden (SEÇSÄ°S) alÄ±nan "Örnek: 600 Yurt DÄ±ÅŸÄ± SayÄ±m Döküm Cetveli"nden yararlanÄ±lacak.

Yurt dÄ±ÅŸÄ± sandÄ±klar ve gümrük kapÄ±larÄ±ndan gelen sonuçlar Ankara Ä°l Seçim Kurulunca tutanakla birleÅŸtirilerek, imzalandÄ±ktan sonra SEÇSÄ°S uygulamalarÄ± tarama modülü kullanÄ±larak YSK'ya gönderilecek.

- OYLAR PTT KARGO VEYA THY VASITASIYLA TAÅžINACAK

YSK'nÄ±n 104 SayÄ±lÄ± KararÄ± ve Eki 203/I SayÄ±lÄ± Genelge Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HalkoylamasÄ±nda Yurt DÄ±ÅŸÄ±nda KullanÄ±lacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, KullanÄ±lan Oy PusulalarÄ±nÄ±n Yurt DÄ±ÅŸÄ± Ä°lçe Seçim Kuruluna UlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, Kargo Ä°ÅŸlemleri ve Süreci ile SÄ±nÄ±r Ülkelerden Diplomatik Kurye AracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve EsaslarÄ± da Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ±nda yurt içinde 16 Nisan Pazar günü, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise 27 Mart-9 Nisan tarihlerinde oy kullanÄ±lacak.

Halk oylamasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ± için seçim malzemelerinin mahalline gönderilmesi, kullanÄ±lan oy pusulalarÄ±nÄ±n Yurt DÄ±ÅŸÄ± Ä°lçe Seçim Kuruluna ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, kargo iÅŸlemleri ve süreci ile sÄ±nÄ±r ülkelerden diplomatik kurye aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla getirilecek malzemelerin tesliminin usul ve esaslarÄ± da genelge ile yürürlüÄŸe konuldu.

Seçim araç ve malzemeleri, dÄ±ÅŸ temsilcilikler ve Türkiye arasÄ±nda diplomatik kargo ya da kurye yöntemiyle ve mümkün olan yerlerde THY vasÄ±tasÄ±yla, belirlenen temsilciliklerde ve aÅŸamalarda kiralanacak uçakla, yurt içinde PTT Kargo veya THY vasÄ±tasÄ±yla taÅŸÄ±nacak.

Tüm dünya ile baÄŸlantÄ±lÄ± olmasÄ± ve aktarmaya mahal kalmamasÄ± suretiyle güvenliÄŸin daha rahat saÄŸlanabilmesi ve temsilciliklere daha hÄ±zlÄ± ulaÅŸÄ±m imkanlarÄ± nedeniyle, oy pusulalarÄ±nÄ±n temsilciliklere gönderilmesi ve kurye ile oy torbalarÄ±nÄ±n getirilmesi için kargo ya da kurye kabul ve teslim yeri olarak Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ± belirlendi. Kiralanacak uçaklarla getirilecek oy torbalarÄ±nÄ±n teslim yeri Ankara EsenboÄŸa HavalimanÄ± olacak.

Halk oylamasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklere gönderilecek, yurt dÄ±ÅŸÄ± temsilciliklerden geri gelecek seçim malzemelerinin taÅŸÄ±nmasÄ± diplomatik kargo, diplomatik kurye olmak üzere iki yöntemle gerçekleÅŸtirilecek.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yurt dÄ±ÅŸÄ±na oy pusulalarÄ± paketlerini gönderme aÅŸamasÄ±nda gümrük iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ± ve diplomatik mühürle mühürlenmesi, getirilen oy torbalarÄ±nÄ±n teslim alÄ±nmasÄ± aÅŸamasÄ±nda diplomatik torbalarÄ±n mühürlerinin açÄ±lmasÄ± iÅŸlemlerini müteakiben kargo kabul ve teslimi BakÄ±rköy 4. Geçici Gümrük KapÄ±sÄ± Seçim Kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lacak.

Gelen oy torbalarÄ±, gümrük kapÄ±sÄ± seçim kurullarÄ± tarafÄ±ndan tutanakla komisyona ve komisyonca da mahallinden temin edilecek bir araç ile kolluk kuvvetleri nezaretinde karayolu ile Yurt DÄ±ÅŸÄ± Ä°lçe Seçim Kuruluna ulaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

Kaynak: Hürriyet