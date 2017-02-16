Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n imam nikahÄ± kÄ±ydÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n 1,5 aylÄ±k hamileymiÅŸ

Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n imam nikahÄ± kÄ±ydÄ±ÄŸÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Tene Traore 1,5 aylÄ±k hamileymiÅŸ

Ä°stanbul Ortaköy’deki Reina gece kulübü terör saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda katliamÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov’un dini nikahlÄ± eÅŸi FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Tene Traore’nin de bulunduÄŸu 5 ÅŸüpheli, DEAÅž terör örgütü üyesi olmak ve Anayasal düzeni deÄŸiÅŸtirmeye teÅŸebbüs suçundan tutuklandÄ±.

Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tutuklamaya sevk yazÄ±sÄ±nda FransÄ±z vatandaÅŸÄ± ve DEAÅž terör örgütü üyesi olduÄŸu iddia edilen Tene Traore’nÄ±n Suriye’ye gitmek üzere geldiÄŸi Ä°stanbul Esenyurt’taki örgüt evinde, Ali Jameel Mohammed Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed ve Reina saldÄ±rganÄ± Abdulkadir Masharipov ile birlikte yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Tene’nin cep telefonunda yapÄ±lan teknik incelemede Masharipov ile FransÄ±zca ve Rusça’dan, Rusça’dan FransÄ±zca’ya çeviri yapan program kullanarak anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Yine aynÄ± telefondan elde edilen ses dosyalarÄ±n tercüme edildiÄŸi, örgütsel içerikli görüÅŸmeler olduÄŸu tespit edildiÄŸi belirtildi.

Habertürk Gazetesi'nden Veli SarÄ±boÄŸa'nÄ±n haberine göre, Masharipov’un imam nikahÄ± kÄ±ydÄ±ÄŸÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Tene Traore’nin, 1.5 aylÄ±k hamile olduÄŸu öÄŸrenildi. Teröristin, yÄ±lbaÅŸÄ±ndaki Reina saldÄ±rÄ±sÄ±ndan önce Traore ile birlikte olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Masharipov’un, karÄ±sÄ± olduÄŸu bilinen Zarina Nurullayeva’dan iki çocuÄŸu bulunuyor. KÄ±z çocuk, geçen hafta tutuklanan annesi Nurlayeva ile cezaevinde bulunurken, 3 yaÅŸÄ±ndaki erkek çocuÄŸu ise Masharipov tarafÄ±ndan DEAÅž mensuplarÄ±na teslim edilmiÅŸti.

Masharipov ile Esenyurt’taki örgüt evinde yakalanan kadÄ±nlardan MÄ±sÄ±r vatandaÅŸÄ± Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in eÅŸinin de Ä°hvan örgütü kapsamÄ±nda MÄ±sÄ±r’da tutuklu olduÄŸu belirtildi.

Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tutuklamaya sevk yazÄ±sÄ±nda, MÄ±sÄ±r vatandaÅŸÄ± olan ÅŸüpheli Dina Alaa Eid Sayed Ahmed’in, DEAÅž terör örgütü üyesi olduÄŸu, Suriye’deki çatÄ±ÅŸma bölgelerine gitmek üzere Ä°stanbul’a geldiÄŸi, Reina saldÄ±rganÄ± Masharipov ile Esenyurt’taki evde buluÅŸtuÄŸu belirtildi.