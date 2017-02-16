Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar aÃ§Ä±kladÄ± El Bab operasyonu sona erdi

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan MÃ¼derrisoÄŸlu, Hulusi Akar'Ä±n El Bab hakkÄ±ndaki geliÅŸmelerini haberine taÅŸÄ±dÄ±.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan MüderrisoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'Ä± kapsayan Körfez ülkeleri ziyaretine katÄ±lan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'Ä±n FÄ±rat KalkanÄ± harekâtÄ±na iliÅŸkin olarak verdiÄŸi dikkat çekici bilgiyi paylaÅŸtÄ±.

HULUSÄ° AKAR: GÖZÜMÜZ AYDIN EL BAB OPERASYONU BÄ°TTÄ°

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar'Ä±n, dün Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da gazete temsilcileriyle kÄ±sa bir sohbet yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Okan MüderrisoÄŸlu, haberinde ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "Sohbette Suriye'nin kuzeyinde devam eden TSK birlikleri ile ÖSO'nun birlikte yürüttüÄŸü El Bab operasyonu ile ilgili geliÅŸmeleri anlatan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, 'Gözümüz aydÄ±n, El-Bab operasyonu bitti' dedi. Akar, iki büyük bombalÄ± tuzaÄŸÄ±n imha edildiÄŸini, ÅŸu anda bölgede temizlik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekledi."