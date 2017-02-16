Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n dini nikahlÄ± eÅŸi hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± ayrÄ±ntÄ±

39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan Reina katliamÄ±yla ilgili olarak tutuklananlar arasÄ±nda bulunan Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n dini nikahlÄ± eÅŸinin 1,5 aylÄ±k hamile olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübü terör saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda katliamÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov'un dini nikahlÄ± eÅŸi FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Tene Traore'nin de bulunduÄŸu 5 ÅŸüpheli, DEAÅž terör örgütü üyesi olmak ve Anayasal düzeni deÄŸiÅŸtirmeye teÅŸebbüs suçundan tutuklandÄ±. Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tutuklamaya sevk yazÄ±sÄ±nda FransÄ±z vatandaÅŸÄ± ve DEAÅž terör örgütü üyesi olduÄŸu iddia edilen Tene Traore'nÄ±n Suriye'ye gitmek üzere geldiÄŸi Ä°stanbul Esenyurt'taki örgüt evinde, Ali Jameel Mohammed Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed ve Reina saldÄ±rganÄ± Abdulkadir Masharipov ile birlikte yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Öte yandan Masharipov'un imam nikahÄ± kÄ±ydÄ±ÄŸÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Tene Traore'nin, 1.5 aylÄ±k hamile olduÄŸu öÄŸrenildi. Teröristin, yÄ±lbaÅŸÄ±ndaki Reina saldÄ±rÄ±sÄ±ndan önce Traore ile birlikte olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.