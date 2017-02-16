FETÃ–'nÃ¼n gizli tanÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ± ErdoÄŸan'Ä± nar suyuyla zehirlemek istiyorduk

FETÃ– operasyonunda tutuklanan KahramanmaraÅŸ Lider Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi yÃ¶neticisi Mahir KeÃ§e itirafÃ§Ä± oldu. KeÃ§e, 2010 yÄ±lÄ±nda ErdoÄŸan'Ä± nar suyuyla zehirlemek istediklerini sÃ¶yledi.

FETÖ operasyonunda tutuklanan KahramanmaraÅŸ Lider Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (KALÄ°DA) yöneticisi Mahir Keçe hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede yer alan gizli tanÄ±k ifadesi ÅŸok etti. Gizli tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesinde, "Mahir Keçe, bir toplantÄ±da, o dönem baÅŸbakan olan Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n zehirli nar suyu içirilerek zehirleneceÄŸini söyledi" dediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Cumhuriyet savcÄ±sÄ± Necati Kazak'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± FETÖ iddianamesinde ÅŸok ifadeler olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. FETÖ ile baÄŸlantÄ±lÄ± olan TUSKON'a baÄŸlÄ± KahramanmaraÅŸ Lider Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi'nde yönetici olan ve örgüt üyeliÄŸi suçundan 28 AÄŸustos'ta tutuklanan Mahir Keçe ile 3 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede bir gizli tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesine yer verildi.

Kaynak: Sabah