Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 16/02/2017 11:14

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n umre ziyaretindeki o fotoÄŸrafÄ±na beÄŸeni yaÄŸdÄ±


Suudi Arabistan'a ziyaret gerÃ§ekleÅŸtiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, umre ziyaretinde Mescid-i Nebevi'de namaz kÄ±larken Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸÄ±m ve beÄŸeni rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±.

Körfez ülkelerine yapÄ±lan ziyaretlerin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, MÄ°T MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan ve Ekonomi BakanÄ± kutsal topraklara giderek umre yaptÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Hulusi Akar'Ä±n Mescid-i Nebevi'de namaz kÄ±ldÄ±klarÄ± sÄ±rada çekilen fotoÄŸraf ise sosyal medyada paylaÅŸÄ±m rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±.

Ä°ÅŸte beÄŸeni rekorlarÄ± kÄ±ran o kare:

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