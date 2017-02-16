Kayseri'deki saldÄ±rÄ±yÄ± organize eden terÃ¶rist itirafÃ§Ä± oldu

GeÃ§en sene kasÄ±m ayÄ±nda Kayseri'de askerlerin izne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± otobÃ¼se saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleten terÃ¶rist EyÃ¼p Ã‡elik, emniyette yaptÄ±klarÄ±nÄ± tek tek anlattÄ±.

Adana ValiliÄŸi otoparkÄ±nda 24 KasÄ±m 2016'da 2 sivil memurun ÅŸehit olduÄŸu, 33 vatandaÅŸÄ±n da yaralandÄ±ÄŸÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ± ile Kayseri'deki Komando TugayÄ±'ndan 17 AralÄ±k'ta ÇarÅŸÄ± iznine çÄ±kan askerleri taÅŸÄ±yan otobüse yönelik kanlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± organize ettiÄŸi saptanan Eyüp Çelik'in Adana'da olduÄŸu bilgisini alan polis harekete geçti. Terörle Mücadele MüdürlüÄŸü ekipleri, Eyüp Çelik'i 20 Ocak'ta düzenledikleri operasyonla merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evde gözaltÄ±na aldÄ±. Uzman sorgucu ekipler tarafÄ±ndan sorgulanan Çelik, tüm bildiklerini anlattÄ±. Kendisinin Behzat kod adlÄ± bir PKK'lÄ±dan emir aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgedeki bombalÄ± eylemlerin sorumlusu olduÄŸunu itiraf eden Çelik, Adana ValiliÄŸi'ne bombalÄ± saldÄ±rÄ± emrini de bizzat kendisinin verdiÄŸini söyledi. Çelik'in verdiÄŸi bilgiler doÄŸrultusunda Mersin'in ÇamlÄ±yayla bölgesi ve Adana'nÄ±n Seyhan Ä°lçesi'nde bir mahallede gömülü halde toplam 100 kilo C4 patlayÄ±cÄ±, 4 otomatik piyade tüfeÄŸi, Biksi makineli tüfek, 1 otomatik tabanca, 33 el bombasÄ± ve çok sayÄ±da mermi bulundu.