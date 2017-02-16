DoÄŸulu kÄ±skanmÄ±yorum demiÅŸti Beren Saat'in derin dekolteli elbisesi Ã§ok konuÅŸulacak

"GQ TÃ¼rkiye Men of the Year" Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine Ã¶zel kÄ±yafet diktiren Beren Saat, geceye damga vurdu.
GQ Türkiye Genel YayÄ±n Yönetmeni Zeynep Üner'in ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ödül törenine iÅŸ, sanat, moda ve eÄŸlence dünyasÄ±ndan birçok seçkin davetli katÄ±ldÄ±. Ünlü sunucu Tanem Sivar özel KÄ±rmÄ±zÄ± HalÄ± röportajlarÄ± gerçekleÅŸtirirken, ödül törenini, Simge FÄ±stÄ±koÄŸlu ve Cem YÄ±lmaz sundu. Ödül vermeye gelen Beren Saat'in kÄ±yafeti geceye damga vurdu.
BEREN SAAT'Ä°N KIYAFETÄ° GECEYE DAMGA VURDU
Türkiye'nin en güzel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Beren Saat, Ozan AçÄ±ktan'a YÄ±lÄ±n Yönetmeni Ödülü'nü verdi. Saat'in giydiÄŸi derin dekolteli kÄ±yafet, geceye damga vurdu. AkÄ±llara bir süre önce röportaj veren Kenan DoÄŸulu geldi. DoÄŸulu, eÅŸi Saat'i kÄ±skanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Saat'in bu cesur kÄ±yafeti rahatça giymesi de bunu kanÄ±tladÄ±. Türkiye'nin en güzel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Beren Saat, Ozan AçÄ±ktan'a YÄ±lÄ±n Yönetmeni Ödülü'nü verirken Ayhan SicimoÄŸlu nam-Ä± diÄŸer "HastasÄ±yÄ±z", YÄ±lÄ±n Yükselen Åžefi Ödülü'nü genç ÅŸef Mustafa Otar'a verdi.
GQ TÜRKÄ°YE "MEN OF THE YEAR 2016" CLEAR ANA SPONSORLUÄžUNDA ÖDÜL ALAN VE ÖDÜL VEREN Ä°SÄ°MLER:
EN Ä°YÄ° AKTÖR: KIVANÇ TATLITUÄž
EN BAÅžARILI SPORCU: WESLEY SNEIJDER
YILIN ULUSLARARASI STARI: MERT ALAÅž
EN SEVÄ°LEN TV KARAKTERÄ°: GÖKHAN ÖZOÄžUZ
YILIN KONUÅžULAN ADAMI: BARIÅž ARDUÇ
YILIN STÄ°L SAHÄ°BÄ° ERKEÄžÄ°: KAAN BERGSEN
YILIN YÖNETMENÄ°: OZAN AÇIKTAN
YILIN SIRA DIÅžI BAÅžARISI: OYUNDA KAL PROJESÄ°, DARÜÅžÅžAFAKA DOÄžUÅž / Ä°BRAHÄ°M KUTLUAY
YILIN Ä°LHAM VEREN ADAMI: CANER ELER
YILIN YÜKSELEN ÅžEFÄ°: MUSTAFA OTAR
YILIN SANAT ÖDÜLÜ: TANER CEYLAN
YILIN KADINI: CANSU DERE