Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 16/02/2017 12:35

DoÄŸulu kÄ±skanmÄ±yorum demiÅŸti Beren Saat'in derin dekolteli elbisesi Ã§ok konuÅŸulacak


"GQ TÃ¼rkiye Men of the Year" Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine Ã¶zel kÄ±yafet diktiren Beren Saat, geceye damga vurdu.

GQ Türkiye Genel YayÄ±n Yönetmeni Zeynep Üner'in ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ödül törenine iÅŸ, sanat, moda ve eÄŸlence dünyasÄ±ndan birçok seçkin davetli katÄ±ldÄ±. Ünlü sunucu Tanem Sivar özel KÄ±rmÄ±zÄ± HalÄ± röportajlarÄ± gerçekleÅŸtirirken, ödül törenini, Simge FÄ±stÄ±koÄŸlu ve Cem YÄ±lmaz sundu. Ödül vermeye gelen Beren Saat'in kÄ±yafeti geceye damga vurdu.

BEREN SAAT'Ä°N KIYAFETÄ° GECEYE DAMGA VURDU

Türkiye'nin en güzel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Beren Saat, Ozan AçÄ±ktan'a YÄ±lÄ±n Yönetmeni Ödülü'nü verdi. Saat'in giydiÄŸi derin dekolteli kÄ±yafet, geceye damga vurdu. AkÄ±llara bir süre önce röportaj veren Kenan DoÄŸulu geldi. DoÄŸulu, eÅŸi Saat'i kÄ±skanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Saat'in bu cesur kÄ±yafeti rahatça giymesi de bunu kanÄ±tladÄ±. Türkiye'nin en güzel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Beren Saat, Ozan AçÄ±ktan'a YÄ±lÄ±n Yönetmeni Ödülü'nü verirken Ayhan SicimoÄŸlu nam-Ä± diÄŸer "HastasÄ±yÄ±z", YÄ±lÄ±n Yükselen Åžefi Ödülü'nü genç ÅŸef Mustafa Otar'a verdi.

GQ TÜRKÄ°YE "MEN OF THE YEAR 2016" CLEAR ANA SPONSORLUÄžUNDA ÖDÜL ALAN VE ÖDÜL VEREN Ä°SÄ°MLER:

EN Ä°YÄ° AKTÖR: KIVANÇ TATLITUÄž

EN BAÅžARILI SPORCU: WESLEY SNEIJDER

YILIN ULUSLARARASI STARI: MERT ALAÅž

EN SEVÄ°LEN TV KARAKTERÄ°: GÖKHAN ÖZOÄžUZ

YILIN KONUÅžULAN ADAMI: BARIÅž ARDUÇ

YILIN STÄ°L SAHÄ°BÄ° ERKEÄžÄ°: KAAN BERGSEN

YILIN YÖNETMENÄ°: OZAN AÇIKTAN

YILIN SIRA DIÅžI BAÅžARISI: OYUNDA KAL PROJESÄ°, DARÜÅžÅžAFAKA DOÄžUÅž / Ä°BRAHÄ°M KUTLUAY

YILIN Ä°LHAM VEREN ADAMI: CANER ELER

YILIN YÜKSELEN ÅžEFÄ°: MUSTAFA OTAR

YILIN SANAT ÖDÜLÜ: TANER CEYLAN

YILIN KADINI: CANSU DERE

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Kayseri'deki saldÄ±rÄ±yÄ± organize eden terÃ¶rist itirafÃ§Ä± oldu

GeÃ§en sene kasÄ±m ayÄ±nda Kayseri'de askerlerin izne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± otobÃ¼se saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleten terÃ¶rist EyÃ¼p Ã‡elik, emniyette yaptÄ±klarÄ±nÄ± tek tek anlattÄ±.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n umre ziyaretindeki o fotoÄŸrafÄ±na beÄŸeni yaÄŸdÄ±

Suudi Arabistan'a ziyaret gerÃ§ekleÅŸtiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, umre ziyaretinde Mescid-i Nebevi'de namaz kÄ±larken Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸÄ±m ve beÄŸeni rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±.


FETÃ–'nÃ¼n gizli tanÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ± ErdoÄŸan'Ä± nar suyuyla zehirlemek istiyorduk

FETÃ– operasyonunda tutuklanan KahramanmaraÅŸ Lider Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi yÃ¶neticisi Mahir KeÃ§e itirafÃ§Ä± oldu. KeÃ§e, 2010 yÄ±lÄ±nda ErdoÄŸan'Ä± nar suyuyla zehirlemek istediklerini sÃ¶yledi.