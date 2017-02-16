Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 16/02/2017 17:02

Kilis'te askeri hareketlilik askeri malzemeler Suriye'ye taÅŸÄ±nÄ±yor

kilis sÄ±nÄ±rÄ±

Kilis'in Eybeli ilÃ§esinde FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± devam ederken askeri hareketlilik devam ediyor

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 177. gününde Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik yaÅŸanÄ±yor.FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n koordinasyonunun yürütüldüÄŸü Elbeyli ilçesindeki sÄ±nÄ±r hattÄ±nda askeri hareketlilik sürerken, Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAÅž arasÄ±nda Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± El Bab ilçesi ve kÄ±rsalÄ±nda çatÄ±ÅŸmalar sürüyor. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n lojistik üssü olan Elbeyli ilçesinde yoÄŸun bir askeri hareketlilik yaÅŸanÄ±yor. Operasyona katÄ±lan birliklerin tüm ihtiyaçlarÄ± askeri tÄ±r ve kamyonlarla Kilis üzerinden Suriye'ye taÅŸÄ±nÄ±yor.

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