Kandilli Rasathanesi'nden Ä°stanbul iÃ§in ÅŸok deprem aÃ§Ä±klmasÄ±

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Haluk Ã–zener, Ã‡anakkale'de yaÅŸanan depremlerin Ä°stanbul'u etkileyip etkilemeyeceÄŸi soruldu. Ã–zener, Ä°stanbul'u etkileyecek bir deprem beklentisinin ÅŸÃ¼phe gÃ¶tÃ¼rmez bir gerÃ§ek olduÄŸunu belirterek, "Bunun zamanÄ±nÄ± verme ÅŸansÄ±mÄ±z yok." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsünde düzenlenen deprem deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±na, Prof. Dr. Özener ile Ä°stanbul Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Halil Serdar CevheroÄŸlu, BÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) yöneticileri ve öÄŸretim üyeleri katÄ±ldÄ±. Özener, gazetecilerin Çanakkale'de son günlerde yaÅŸanan depremleri sormasÄ± üzerine, Çanakkale'deki depremi yaÅŸayan tüm vatandaÅŸlara geçmiÅŸ olsun dileklerini iletti. Prof. Dr. Özener, Çanakkale'deki depremlerin Ä°stanbul depremini tetiklemesinin söz konusu olup olmayacaÄŸÄ± sorusuna da ÅŸöyle cevap verdi: "Yok, hayÄ±r. Daha önce de söylediÄŸim gibi birbirinden baÄŸÄ±msÄ±z faylar ve yerlerden bahsediyoruz. Ä°stanbul'u bekleyen, Marmara Denizi'nde olacak ve Ä°stanbul'u etkileyecek bir deprem beklentisi, ÅŸüphe götürmez bir gerçek. Bunun zamanÄ±nÄ± verme ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Bunun için bir süre vermek çok anlamlÄ± deÄŸil. Bilimsel olarak anlamlÄ± deÄŸil. Çünkü ÅŸunu biliyoruz; Marmara'dan geçen bir fay hattÄ± var, bu fay hattÄ±, tarih boyunca sürekli depremler üretmiÅŸ ve bu deprem enerjisi birikiyor sürekli ve bir yerde tekrarlayacak bu. Bunun ne zaman tekrarlayacaÄŸÄ±nÄ±, maalesef bilemiyoruz. Bütün beklenti Ä°stanbul'u etkileyecek 7'nin üzerinde bir depremin olacaÄŸÄ± yönünde ama kesinlikle ve kesinlikle zaman veremiyoruz."

DEPREMLE Ä°LGÄ°LÄ° GÖRÜÅž ALIÅžVERÄ°ÅžÄ°NDE BULUNULACAK

Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± CevheroÄŸlu da bilim adamlarÄ±nÄ±n öneri ve görüÅŸlerini öÄŸrenmek istediklerini anlatarak, "Bütün bilimsel veriler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, bilim adamlarÄ±nÄ±n rehberliÄŸinde konularÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz." dedi. BoÄŸaziçi Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Özkan da bir araya geliÅŸ sebeplerinin, Ä°stanbul'un deprem süreçleri ve hazÄ±rlÄ±klarÄ±yla ilgili yapÄ±lmÄ±ÅŸ olanlar ve bundan sonra yapÄ±lacaklar konusunda, Valilik, AFAD ve öÄŸretim üyeleriyle görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmak olduÄŸunu belirtti.