ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸyaveri tutuklanmÄ±ÅŸtÄ± telefonunundan Ã§Ä±kanlarÄ± babasÄ±nÄ±n Ã¼zerine attÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde tutuklanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± eski baÅŸyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Ã–zdaban'Ä±n cep telefonundan Fethullah GÃ¼len'in sohbet videolarÄ± Ã§Ä±kÄ±nca telefon hattÄ±nÄ± babasÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

11'inci CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül'ün FETÖ darbe giriÅŸimi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan BaÅŸyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban'Ä±n cep telefonundan, Fethullah Gülen'in sohbetlerini izlediÄŸi belirlendi. Özdaban savunmasÄ±nda telefon hattÄ±nÄ± babasÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yanlÄ±ÅŸlÄ±kla bu sitelere girmiÅŸ olabileceÄŸini öne sürdü. SavcÄ±lÄ±k Özdaban'Ä±n adÄ±na kayÄ±tlÄ± telefon hattÄ±ndan sÄ±k sÄ±k internete girerek Gülen'in 'sohbet' programlarÄ±nÄ± izlediÄŸini tespit etti. Bu tespite iliÅŸkin ise Özdaban, "AdÄ±ma kayÄ±tlÄ± iki telefon hattÄ± var. Birini eÅŸim diÄŸerini babam kullanÄ±yordu. Babam 73 yaÅŸÄ±nda. 2-3 yÄ±ldÄ±r akÄ±llÄ± telefon kullanÄ±yor. YanlÄ±ÅŸlÄ±kla izlemiÅŸ olabilir" iddiasÄ±nda bulundu. Özdaban'Ä±n aynÄ± telefon hattÄ±ndan FETÖ'nün mahrem hizmetlerden sorumlu kritik isimlerle farklÄ± tarihlerde 18 kez görüÅŸtüÄŸü de belirlendi.(Kaynak:Sabah)