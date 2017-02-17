Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/02/2017 09:17

ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸyaveri tutuklanmÄ±ÅŸtÄ± telefonunundan Ã§Ä±kanlarÄ± babasÄ±nÄ±n Ã¼zerine attÄ±


GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde tutuklanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± eski baÅŸyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Ã–zdaban'Ä±n cep telefonundan Fethullah GÃ¼len'in sohbet videolarÄ± Ã§Ä±kÄ±nca telefon hattÄ±nÄ± babasÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

11'inci CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül'ün FETÖ darbe giriÅŸimi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan BaÅŸyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban'Ä±n cep telefonundan, Fethullah Gülen'in sohbetlerini izlediÄŸi belirlendi. Özdaban savunmasÄ±nda telefon hattÄ±nÄ± babasÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yanlÄ±ÅŸlÄ±kla bu sitelere girmiÅŸ olabileceÄŸini öne sürdü. SavcÄ±lÄ±k Özdaban'Ä±n adÄ±na kayÄ±tlÄ± telefon hattÄ±ndan sÄ±k sÄ±k internete girerek Gülen'in 'sohbet' programlarÄ±nÄ± izlediÄŸini tespit etti. Bu tespite iliÅŸkin ise Özdaban, "AdÄ±ma kayÄ±tlÄ± iki telefon hattÄ± var. Birini eÅŸim diÄŸerini babam kullanÄ±yordu. Babam 73 yaÅŸÄ±nda. 2-3 yÄ±ldÄ±r akÄ±llÄ± telefon kullanÄ±yor. YanlÄ±ÅŸlÄ±kla izlemiÅŸ olabilir" iddiasÄ±nda bulundu. Özdaban'Ä±n aynÄ± telefon hattÄ±ndan FETÖ'nün mahrem hizmetlerden sorumlu kritik isimlerle farklÄ± tarihlerde 18 kez görüÅŸtüÄŸü de belirlendi.(Kaynak:Sabah)

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi kurum personeli, Ã–zel AtÄ±k ve Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Tesisleri Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡aÄŸrÄ± Ãœn'Ã¼n nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± ayaklarÄ±ndan vurdu.


El Bab'ta kontrol tamamen MehmetÃ§ik'te

Suriye'de AÄŸustos'tan bu yana devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonu DAEÅž'lilerin tamamen bÃ¶lgeden temizlenmesiyle sona erdi. MehmetÃ§ik zafer pozuyla operasyonda baÅŸarÄ± yakaladÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.


Tarihi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin yeri belli oldu

TÃ¼rkiye Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joseph Dunford'Ä±n bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Adana'daki Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde yapÄ±lacak.