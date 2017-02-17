Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/02/2017 10:26

Tarihi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin yeri belli oldu


TÃ¼rkiye Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joseph Dunford'Ä±n bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Adana'daki Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde yapÄ±lacak.

Türkiye ve ABD Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± Hulusi Akar ve Joseph Dunford arasÄ±ndaki görüÅŸmesinin Adana Ä°ncirlik'te gerçekleÅŸeÄŸi belirtidi. Edenilen bilgiye göre, Dunford'u taÅŸÄ±yan uçak bu sabah  Adana'daki Ä°ncirlik Üssü'ne indi. GörüÅŸmede Türk askerinin ABD'nin gerçekleÅŸtireceÄŸi Rakka operasyonuna katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ± konuÅŸulacak. ABD'de bazÄ± çevreler operasyona YPG'nin katÄ±lmasÄ±nÄ± isterken Türkiye ise TSK ve Arap unsurlarÄ±n operasyona katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

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Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi kurum personeli, Ã–zel AtÄ±k ve Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Tesisleri Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡aÄŸrÄ± Ãœn'Ã¼n nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± ayaklarÄ±ndan vurdu.


El Bab'ta kontrol tamamen MehmetÃ§ik'te

Suriye'de AÄŸustos'tan bu yana devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonu DAEÅž'lilerin tamamen bÃ¶lgeden temizlenmesiyle sona erdi. MehmetÃ§ik zafer pozuyla operasyonda baÅŸarÄ± yakaladÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.


ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸyaveri tutuklanmÄ±ÅŸtÄ± telefonunundan Ã§Ä±kanlarÄ± babasÄ±nÄ±n Ã¼zerine attÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde tutuklanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± eski baÅŸyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Ã–zdaban'Ä±n cep telefonundan Fethullah GÃ¼len'in sohbet videolarÄ± Ã§Ä±kÄ±nca telefon hattÄ±nÄ± babasÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.