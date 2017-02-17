Tarihi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin yeri belli oldu

TÃ¼rkiye Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joseph Dunford'Ä±n bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Adana'daki Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde yapÄ±lacak.

Türkiye ve ABD Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± Hulusi Akar ve Joseph Dunford arasÄ±ndaki görüÅŸmesinin Adana Ä°ncirlik'te gerçekleÅŸeÄŸi belirtidi. Edenilen bilgiye göre, Dunford'u taÅŸÄ±yan uçak bu sabah Adana'daki Ä°ncirlik Üssü'ne indi. GörüÅŸmede Türk askerinin ABD'nin gerçekleÅŸtireceÄŸi Rakka operasyonuna katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ± konuÅŸulacak. ABD'de bazÄ± çevreler operasyona YPG'nin katÄ±lmasÄ±nÄ± isterken Türkiye ise TSK ve Arap unsurlarÄ±n operasyona katÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.