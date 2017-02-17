Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/02/2017 10:50

El Bab'ta kontrol tamamen MehmetÃ§ik'te


Suriye'de AÄŸustos'tan bu yana devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonu DAEÅž'lilerin tamamen bÃ¶lgeden temizlenmesiyle sona erdi. MehmetÃ§ik zafer pozuyla operasyonda baÅŸarÄ± yakaladÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

Türkiye'nin sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi için kritik nokta olan El Bab'da kontrol tamamen saÄŸlandÄ±. Kentte komandolar ve Özel Kuvvet ekipleri meskun mahal operasyonuyla temizlik yapÄ±yor. Dünyaya parmak Ä±sÄ±rtan operasyonla DEAÅž'a ve PKK-PYD'nin stratejik hedeflerine aÄŸÄ±r darbe vuruldu. Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±na 30 kilometre uzaklÄ±kta bulunan El Bab'daki operasyonlarÄ± baÅŸarÄ±yla tamamlayan Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mutlu sona ulaÅŸtÄ±. Zafer sevinci fotoÄŸraflara yansÄ±dÄ±. Kentte kontrolü saÄŸlayan birlikler El Bab'da askeri ilk adÄ±m olan taarruzu bitirdi. Öte yandan bölgedeki Mehmetçiklerimizden zafer pozu da geldi.

 

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