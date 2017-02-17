Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi kurum personeli, Ã–zel AtÄ±k ve Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Tesisleri Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡aÄŸrÄ± Ãœn'Ã¼n nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± ayaklarÄ±ndan vurdu.

Olay bugün sabah saat 09.00'da meydana Geri DönüÅŸüm Tesisleri'nde meydana geldi. Kurum personeli Fatih G., Özel AtÄ±k ve Geri DönüÅŸüm Tesisleri Åžube Müdürü ÇaÄŸrÄ± Ün'ün odasÄ±na girdi. Ä°kili arasÄ±nda, henüz bilinmeyen bir nedenle çÄ±kan tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Fatih G., belinden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayla müdürü bacaklarÄ±ndan vurdu. Yaralanan ÇaÄŸrÄ± Ün, götürüldüÄŸü Seyhan Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alÄ±nÄ±rken, Fatih G. ise kaçÄ±p ortadan kayboldu. ÇaÄŸrÄ± Ün'ün, son seçimlerde MHP'den milletvekili aday adayÄ± olan Dr. Mehmet Ali Ün'ün oÄŸlu olduÄŸu öÄŸrenildi.