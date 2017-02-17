Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/02/2017 10:55

Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nde silahlÄ± saldÄ±rÄ±


Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi kurum personeli, Ã–zel AtÄ±k ve Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Tesisleri Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡aÄŸrÄ± Ãœn'Ã¼n nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± ayaklarÄ±ndan vurdu.

Olay bugün sabah saat 09.00'da meydana Geri DönüÅŸüm Tesisleri'nde meydana geldi. Kurum personeli Fatih G., Özel AtÄ±k ve Geri DönüÅŸüm Tesisleri Åžube Müdürü ÇaÄŸrÄ± Ün'ün odasÄ±na girdi. Ä°kili arasÄ±nda, henüz bilinmeyen bir nedenle çÄ±kan tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Fatih G., belinden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayla müdürü bacaklarÄ±ndan vurdu. Yaralanan ÇaÄŸrÄ± Ün, götürüldüÄŸü Seyhan Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alÄ±nÄ±rken, Fatih G. ise kaçÄ±p ortadan kayboldu. ÇaÄŸrÄ± Ün'ün, son seçimlerde MHP'den milletvekili aday adayÄ± olan Dr. Mehmet Ali Ün'ün oÄŸlu olduÄŸu öÄŸrenildi.

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El Bab'ta kontrol tamamen MehmetÃ§ik'te

Suriye'de AÄŸustos'tan bu yana devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonu DAEÅž'lilerin tamamen bÃ¶lgeden temizlenmesiyle sona erdi. MehmetÃ§ik zafer pozuyla operasyonda baÅŸarÄ± yakaladÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.


Tarihi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin yeri belli oldu

TÃ¼rkiye Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joseph Dunford'Ä±n bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Adana'daki Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde yapÄ±lacak.


ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸyaveri tutuklanmÄ±ÅŸtÄ± telefonunundan Ã§Ä±kanlarÄ± babasÄ±nÄ±n Ã¼zerine attÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde tutuklanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± eski baÅŸyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Ã–zdaban'Ä±n cep telefonundan Fethullah GÃ¼len'in sohbet videolarÄ± Ã§Ä±kÄ±nca telefon hattÄ±nÄ± babasÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.