Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/02/2017 17:08

Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ndeki kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme sona erdi

Hulusi Akar Joseph Dunford

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay baÅŸkanÄ± Robert Dunford ile Ä°ncirlik ÃœssÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford'un görüÅŸmesinde, bölgede güvenliÄŸin saÄŸlanmasÄ±na yönelik olarak, baÅŸta PKK ve DEAÅž olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularÄ±nda görüÅŸ birliÄŸinin teyit edildiÄŸi bildirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Orgeneral Akar ile Dunford, Ä°ncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda heyetlerarasÄ± görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi.

GörüÅŸmede Akar, mevkidaÅŸÄ±na FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan desteklenen ÖSO'nun yoÄŸun ve kararlÄ± mücadelesi sayesinde büyük bir baÅŸarÄ± elde edildiÄŸini, güvenliÄŸi saÄŸlanan bölgelere yerinden edilmiÅŸ insanlarÄ±n geri dönmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Terör örgütüyle etkin mücadeleye devam edilecek

El Bab bölgesinde de büyük ölçüde kontrolün saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, arama tarama faaliyetlerine geçildiÄŸini aktaran Akar, Suriye ve Irak'Ä±n toprak bütünlüÄŸünün korunmasÄ± ve terörizmle mücadele konularÄ± kapsamÄ±nda, DEAÅž baÅŸta olmak üzere her türlü terör örgütüyle etkin bir ÅŸekilde mücadeleye devam edileceÄŸini, edilmesi gerektiÄŸini kaydetti. Akar, koalisyon güçlerince bu kapsamda verilen desteÄŸin artarak devam etmesinin büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

GörüÅŸmede ayrÄ±ca, bölgede güvenliÄŸin saÄŸlanmasÄ±na yönelik olarak, baÅŸta PKK ve DEAÅž olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularÄ±nda görüÅŸ birliÄŸi de teyit edildi.

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Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ã¼steki hareketlilik dikkat Ã§ekti

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde Rakka operasyonunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bir araya geldiÄŸi sÄ±rada, ABD kargo uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ã¼sse inmesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.


ABD ve TÃ¼rkiye Rakka iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ Rusya kritik bÃ¶lgeyi vurdu

BugÃ¼n Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde ABD Genel Kurmay BaÅŸkanÄ± Dunford ve Hulusi Akar'Ä±n "Rakka operasyonu" gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÃ¼rerken, Rusya'dan kritik hamle geldi. Rakka'yÄ± "kazara" vuran Rusya'nÄ±n ABD'ye mesaj verip vermediÄŸi sorusu merak konusu oldu.


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