Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/02/2017 17:27

ABD ve TÃ¼rkiye Rakka iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ Rusya kritik bÃ¶lgeyi vurdu


BugÃ¼n Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde ABD Genel Kurmay BaÅŸkanÄ± Dunford ve Hulusi Akar'Ä±n "Rakka operasyonu" gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÃ¼rerken, Rusya'dan kritik hamle geldi. Rakka'yÄ± "kazara" vuran Rusya'nÄ±n ABD'ye mesaj verip vermediÄŸi sorusu merak konusu oldu.

ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joseph Dunford, bugün Türkiye'ye gelerek Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar ve askeri yetkililerle görüÅŸtü. GörüÅŸmede iki komutanÄ±n Rakka'daki operasyonda atÄ±lacak adÄ±mlarÄ± ve izlenecek yolu belirleyecekleri dün Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k tarafÄ±ndan açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak ikili henüz görüÅŸmeye devam ederken, Rusya tarafÄ±ndan ilginç bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. Rus resmi ajansÄ± Sputnik'in haberine göre Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Tu-95 stratejik bombardÄ±man uçaklarÄ±nÄ±n Suriye'nin Rakka kentindeki DAEÅž hedeflerini vurduÄŸunu açÄ±kladÄ±. BakanlÄ±k, Rusya'daki üslerinden kalkan Tu-95'lerin Ä°ran ve Irak hava sahasÄ±nÄ± geçtiÄŸini ve Rakka'daki DAEÅž hedeflerini X-101 tipi kruz füzeleriyle vurduÄŸunu belirtti. "Rus stratejik bombardÄ±man uçaklarÄ±, DAEÅž'in baÅŸkenti olarak kabul edilen Rakka yakÄ±nlarÄ±ndaki birkaç terörist kampÄ±nÄ± ve komuta noktasÄ±nÄ± imha etti" denilen açÄ±klamada, keÅŸif araçlarÄ±nÄ±n, belirlenen tüm hedeflerin baÅŸarÄ±yla vurulduÄŸunu teyit ettiÄŸi kaydedildi. 

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Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ã¼steki hareketlilik dikkat Ã§ekti

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde Rakka operasyonunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bir araya geldiÄŸi sÄ±rada, ABD kargo uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ã¼sse inmesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Hulusi Akar Joseph Dunford

Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'ndeki kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme sona erdi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay baÅŸkanÄ± Robert Dunford ile Ä°ncirlik ÃœssÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼


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