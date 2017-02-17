Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/02/2017 17:28

Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Ã¼steki hareketlilik dikkat Ã§ekti


Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde Rakka operasyonunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bir araya geldiÄŸi sÄ±rada, ABD kargo uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ã¼sse inmesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar bugün ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford ile Adana Ä°ncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda heyetler arasÄ± bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. GörüÅŸmede, bölgede güvenliÄŸin saÄŸlanmasÄ±na yönelik olarak, baÅŸta PKK ve DEAÅž olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularÄ±nda görüÅŸ birliÄŸi teyit edildiÄŸi belirtildi.

DEAÅž VE SURÄ°YE KONUSU MASADAYDI

GörüÅŸmede Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Joseph Dunford'a Türkiye'nin sÄ±nÄ±r güvenliÄŸini saÄŸlamak, DEAÅž tehdit ve saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± önlemek, yerinden edilmiÅŸ kimselerin yurtlarÄ±na dönüÅŸüne katkÄ± saÄŸlamak ve sivilleri korumak/yaÅŸanan terör olaylarÄ±ndan zarar görmesini engellemek maksatlarÄ±yla Koalisyon çerçevesinde 24 AÄŸustos 2016 tarihinden itibaren icra edilmekte olan FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nda, TSK tarafÄ±ndan desteklenen ÖSO'nun yoÄŸun ve kararlÄ± mücadelesi sayesinde büyük bir baÅŸarÄ± elde edildiÄŸini aktardÄ±.

KOALÄ°SYON GÜÇLERÄ°NÄ°N TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEÄžÄ°

Akar, ayrÄ±ca Dunford'a güvenliÄŸi saÄŸlanan bölgelere yerinden edilmiÅŸ insanlarÄ±n geri dönmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, El Bab bölgesinde de büyük ölçüde kontrolün saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, arama/tarama faaliyetlerine geçildiÄŸini, Suriye ve Irak'Ä±n toprak bütünlüÄŸünün korunmasÄ± ve terörizmle mücadele konularÄ± kapsamÄ±nda, DEAÅž baÅŸta olmak üzere her türlü terör örgütüyle etkin bir ÅŸekilde mücadeleye devam edileceÄŸini, edilmesi gerektiÄŸini, Koalisyon güçlerince bu kapsamda verilen desteÄŸin artarak devam etmesinin büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.GörüÅŸmede, bölgede güvenliÄŸin saÄŸlanmasÄ±na yönelik olarak, baÅŸta PKK ve DEAÅž olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularÄ±nda görüÅŸ birliÄŸi de teyit edildiÄŸi belirtildi.GörüÅŸme esnasÄ±nda "63239" kuyruk numaralÄ± beyaz bir uçak, ayrÄ±ca 4 de Türk savaÅŸ uçaÄŸÄ± Ä°ncirlik Üssü'ne iniÅŸ yaptÄ±.

 

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Hulusi Akar Joseph Dunford

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