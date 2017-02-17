CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan El Bab'tan sonraki hedefi aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu hakkÄ±nda bilgi vererek, El Bab'tan sonraki hedefi aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Türkiye'de yaÅŸanan geliÅŸmeler, 15 Temmuz'daki baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimi, Suriye'de yÄ±llardÄ±r devam eden iç savaÅŸ, Türkiye ve Rusya garantörlüÄŸündeki ateÅŸkes, terör örgütü DEAÅž'la mücadele baÅŸta olmak üzere birçok uluslararasÄ± konu hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu. Terör örgütü DEAÅž'Ä±n Türkiye'deki saldÄ±rÄ±larÄ±na ve bu örgütle mücadeleye deÄŸinen ErdoÄŸan, "AyrÄ±ca da tabii DEAÅž denilen bir terör örgütü var. DEAÅž denilen bu terör örgütüyle de mücadelemiz sürüyor. Tabii bu süreç nerede baÅŸladÄ±? Bu süreç DEAÅž'Ä±n Cerablus'tan Gaziantep'e bir düÄŸün merasiminde yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ±yla 56 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±, çocuk, yaÅŸlÄ±, kadÄ±n, erkek demeden maalesef öldürmesiyle bu süreç hÄ±zlandÄ±. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan biz Özgür Suriye Ordusu'yla beraber Cerablus'a girdik. Biz Özgür Suriye Ordusuyla beraber oraya girince DEAÅž Cerablus'u boÅŸalttÄ±. Fakat tabii bizim için Cerablus yeterli deÄŸildi. Çünkü orada bir de PYD denilen, YPG denilen ayrÄ± bir terör örgütü vardÄ±. Yani tek cephede bir mücadele vermiyorsunuz, baÅŸka terör örgütleri de var. DolayÄ±sÄ±yla onunla da kalmadÄ±k, bir taraftan da El-Rai'den baÅŸladÄ±k. El-Rai'deki DEAÅž terör örgütünü de oradan boÅŸalttÄ±k." dedi.

"EL BAB'DAN SONRA YENÄ° HEDEF MÜNBÄ°Ç'TÄ°R"

Sürecin ayrÄ±ntÄ±larÄ±na dair ErdoÄŸan sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Ve güneyde DabÄ±k kasabasÄ±. DabÄ±k'Ä± bu noktada boÅŸaltmamÄ±z gerekir dedik, DEAÅž biraz direndi, DabÄ±k da boÅŸaltÄ±ldÄ±. Åžimdi geldiÄŸimiz nokta El-Bab. El-Bab'da yoÄŸun bir mücadele sürüyor. Öyle zannediyorum ki ÅŸöyle birkaç gün içerisinde El-Bab da temizlenmiÅŸ olacaktÄ±r. El-Bab temizlendikten sonra hedef Münbiç'tir. Çünkü Münbiç Araplara ait olan bir yerdir. Orada YPG var, orada PYD var, onlarÄ±n orayÄ± boÅŸaltmasÄ± gerekiyor. Bunu AmerikalÄ±lara daha önce de söyledik, Obama yönetimi döneminde söyledik; bize 'BoÅŸaldÄ±, boÅŸaltÄ±lÄ±yor' dediler, ama maalesef boÅŸalmadÄ±. Åžu anda oranÄ±n boÅŸaltÄ±lmasÄ± gerekiyor, buranÄ±n tamamÄ±yla oradaki Arap kardeÅŸlerimize teslim edilmesi gerekiyor. Ondan sonra bir hedef kalÄ±yor, Rakka. Rakka, biliyorsunuz DEAÅž'Ä±n en önemli merkezi. Ä°ÅŸte burada koalisyon güçleriyle bizler el ele vererek, Rakka'dan DEAÅž'Ä± da temizle hedefinde beraber olduÄŸumuzu ben SayÄ±n Donald Trump'a da söyledim. Gelen diÄŸer temsilcilerine de söyledik: 'Burada beraber hareket edersek biz Rakka'yÄ± da DEAÅž'tan temizlemek suretiyle, orayÄ± da yine oranÄ±n sahipleri olan Arap kardeÅŸlerimize teslim ederiz. Böylece bölge sükunete kÄ±smen kavuÅŸmuÅŸ olur' dedik. Åžu anda süreci takip ediyoruz."